The Mandalorian: Termin zu Staffel 3 bekannt, erste Infos zu Staffel 4

In den vergangenen Tagen fand in Anaheim die Star Wars Celebration 2022 statt. Die mehrtägige Veranstaltung hatte viel Neues zum beliebten Science-Fiction-Universum zu bieten, darunter diverse Trailer sowie Panels und Interviews - dabei durfte The Mandalorian nicht fehlen.

Staffel 4 von The Mandalorian bereits in Arbeit

Mit The Mandalorian hat eine neue Ära von Star Wars begonnen und diese heißt Fernsehen bzw. Streaming. Zum Start der ersten TV-Serie aus dem so beliebten Sci-Fi-Franchise war die Spannung noch groß, viele fragten sich, ob Star Wars als Real-Serie überhaupt funktionieren kann. Zweieinhalb Jahre nach dem Debüt des Weltraum-Westerns kann man feststellen: Ja, es hat und ja, das ist Gegenwart und Zukunft von Star Wars.Denn Disney kündigt konstant neue Serien an, die Anzahl der auf Disney+ verfügbaren Produktionen und Staffeln wächst auch konstant. So gab es bereits zwei Staffeln The Mandalorian und den Ableger The Book of Boba Fett (von den animierten Serien ganz zu schweigen), aktuell läuft Obi-Wan Kenobi. Im August startet dann die Rebellen-Saga Andor, angekündigt sind zudem Ahsoka, Lando und die neu vorgestellte Serie Skeleton Crew mit Jude Law in der Hauptrolle.Besucher des Star Wars Celebration 2022 genannten Mehrtages-Events bekamen einiges geboten und konnten beispielsweise einen Trailer zur dritten Staffel von The Mandalorian sehen, der nur hinter geschlossenen Türen gezeigt wurde. Dazu gab es auch einen recht konkreten Termin, Season 3 wird ab Februar 2023 auf Disney+ verfügbar sein.Mehr als das: The Mandalorian-Co-Schöpfer Jon Favreau gab gegenüber Cinemablend zu Protokoll, dass Season 3 abgedreht ist und sich in der Phase der Post Production befindet. Sein Mitstreiter Dave Filoni sei laut Favreau nun mitten in der Arbeit an Ahsoka, er selbst hingegen habe mit der Arbeit an Season 4 on The Mandalorian begonnen. Konkret bedeutet das zunächst das Schreiben der Drehbücher.Das wird mit jeder Staffel auch herausfordernder, da er anfangs völlig freie Hand hatte: "Als ich die erste Staffel von Mandalorian schrieb, konnte ich alles machen und sie überall spielen lassen. Dave hat es gelesen, wir haben hin und her überlegt, ich habe es angepasst. Und da war es dann", so Favreau.Favreau weiter: "Jetzt müssen wir uns überlegen, warum es bestimmte Mandalorianer gibt, die Helme tragen, und andere, die keine Helme tragen, was auf Mandalore passiert, was Bo-Katan zu dieser Zeit macht? Wie denkt sie darüber? Wo ist der Darksaber? Das schafft wirklich einen sehr fruchtbaren Boden für die Fantasie, für das Erzählen von Geschichten."