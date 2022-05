Star Wars Andor: Disney zeigt ersten Trailer zum Rogue One-Prequel

Spionagethriller im Star Wars-Universum

Die Star Wars-Maschine steht im Kino aktuell still, auf Disney+ läuft sie indes auf vollen Touren. Seit kurzem ist die langerwartete Miniserie Obi Wan verfügbar, doch Fans des von George Lucas erfundenen Science-Fiction-Universums können auch auf Ende August freuen, denn dann startet Star Wars Andor.Andor wird deshalb mit großer Spannung erwartet, da es sich hier um ein Prequel zu einem Prequel handelt. Allerdings nicht irgendein Prequel, sondern den bei Fans so beliebten Film Rogue One. Der Streifen von 2016, der den vollen Titel Rogue One: A Star Wars Story trägt, erzählt die Vorgeschichte zum ersten Star Wars-Film (Episode 4), also der Zerstörung des Todessterns. Das Prequel dazu handelt von jenen Rebellen, die an die Pläne des Planetenkillers gekommen sind.Beliebt ist Rogue One vor allem deshalb, weil der Film als bodenständig und vor allem düster gilt. Kein Wunder (Achtung Spoiler): Am Ende sterben fast alle Protagonist*innen des Streifens, darunter auch der von Diego Luna gespielte Rebell Cassian Andor. Der Pilot, Geheimdienst-Offizier und Anführer der Rogue One genannten Einheit (die die Todesstern-Pläne stehlen soll) kommt nun aber dennoch zurück, und zwar in Form einer Vorgeschichte.Auf Star Wars Celebration 2022 genannten Event hat Disney nun einen ersten vollen Trailer zu Andor gezeigt und dieser macht definitiv Lust auf mehr: Die Serie, die auf der Star Wars-Seite als "spannender, nervenzerreißender Spionagethriller" beschrieben wird, startet am 31. August auf Disney+ und wird insgesamt zwölf Folgen bieten. Das ist deutlich länger als die bisherigen Star Wars-Serien, Fans wird es aber Recht sein.Star Wars Andor spielt fünf Jahre vor Rogue One und die Macher beschreiben die Serie bzw. die Handlunge folgendermaßen: "Die Andor-Serie wird eine neue Perspektive aus der Star Wars-Galaxie erkunden und sich auf Cassian Andors Reise konzentrieren, auf der er entdeckt, was er bewirken kann. Die Serie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten daran beteiligt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Helden der Rebellen machen wird."