Mai-Deals: Amazon verkauft Echo und Kindle-Reader zum Sparpreis

Wer derzeit auf der Suche nach einem günstigen WLAN-Lautsprecher oder eBook-Reader ist, der wird jetzt bei Amazon fündig. Der Online-Händler senkt für kurze Zeit die Preise seiner Echo- und Kindle-Geräte. Bis zu 58 Prozent Rabatt sind möglich. Wir verraten die Details.

Fire TV Stick-Alternative, Echo Dot und Kindle Paperwhite reduziert

Nach den durchaus starken Oster-Angeboten bietet Amazon seine eigenen Produkte der Echo-, Kindle-, Ring- und Eero-Familien erneut zum Sparpreis an. Zu den interessantesten Deals gehören unter anderem der Echo Dot mit Alexa-Sprachassistentin, die Echo Buds 2 und der Kindle Paperwhite. Den größten Preisnachlass erreichen Schnäppchen-Jäger, die sich für ein Smart-Home-Bundle entscheiden, zum Beispiel aus einem Echo Show und einer Blink Outdoor-Kamera. Wie üblich handelt es sich bei allen Preisen um befristete Angebote, die in den nächsten Tagen enden dürften.Da der Fire TV Stick (Lite) derzeit nicht länger rabattiert erhältlich ist, bietet sich eventuell ein Blick auf den Roku Streaming Stick 4K an. Er ist für kurze Zeit zum Preis von nur 29,99 Euro erhältlich und bietet neben einer UHD-Auflösung die Wiedergabe von Filmen und Serien in HDR und Dolby Vision. Eine Empfehlung sprechen wir auch für den Echo Dot (3. Generation) aus, der aktuell für nur 27,99 Euro über die virtuelle Ladentheke geht. Wir bevorzugen allerdings für nur zwei Euro mehr den Griff zum Echo Dot (4. Generation) , dessen Soundqualität besser abschneidet. Für 39,99 Euro ist auch das Modell mit Uhr erhältlich. In Hinsicht auf ihre Alexa-Fähigkeiten sind die drei WLAN-Lautsprecher gleich auf.Gute Angebote bietet Amazon zudem für seine eBook-Reader. Den Kindle Paperwhite gibt es jetzt für unter 95 Euro und auch die neue Signature Edition erhält einen Rabatt in Höhe von 18 Prozent. Der klassische Kindle wird hingegen für nur noch 55 Euro verkauft. Abschließend solltet ihr einen Blick auf die reduzierten Echo Show-Produkte mit integriertem Display werfen, vor allem auf den Echo Show 5 (2021) für nur 54,99 Euro. Ebenso interessant sind die passenden Bundles mit Blink Outdoor-Kameras, die bereits ab 77 Euro starten. Eine Übersicht aller Mai-Angebote findet ihr mit einem Klick auf den nachfolgenden Button.