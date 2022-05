Eine neue Ära: Starke Laptops mit Intel Evo-Technik bei Media Markt

Mit den besten Prozessoren für flache und leichte Laptops bietet die Intel Evo-Plattform nicht nur eine enorme Leistung für unterwegs, sondern auch die perfekte Kombination aus Funktionsvielfalt und Nutzererlebnis. Sichert euch die Notebooks der Evo-Klasse jetzt bei Media Markt.

Mobile Alleskönner von Acer, Lenovo, Asus und Co.

Jetzt von der besten Evo-Technik profitieren!

Acer

lautet das Motto der neuen Intel Evo-Modelle , die der Chiphersteller in Zusammenarbeit mit führenden Notebook-Herstellern anbietet. Neben einer starken Performance für alle Nutzungsszenarien stehen lange Akkulaufzeiten, eine schnelle Einsatzbereitschaft von weniger als einer Sekunde und Technologien wie Wi-Fi 6 und Thunderbolt 4 im Mittelpunkt der Premium-Laptops. Alles gepaart mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, wie Acer, Asus und Lenovo unter anderem im Online-Shop von Media Markt zeigen.Im Preisbereich unter 800 Euro überzeugt vor allem das Asus VivoBook S15 , das mit einem 15 Zoll großen OLED-Display und dem flotten Intel Core i5-Prozessor (11. Generation) nebst 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD ausgestattet ist. Der Laptop gilt als "außergewöhnlicher Performer", der dank HDR-Funktion und Co. gleichzeitig alle Inhalte natürlich, scharf und vor allem farbenfroh wiedergeben kann. Für unter 900 Euro hat auch das Lenovo IdeaPad 5i Pro einiges zu bieten, allen voran den pfeilschnellen Intel Core i7-Chip in Kombination mit der Intel Iris Xe-Grafik und einem 14-Zoll-Display mit einer hohen Auflösung von 2240 x 1400 Pixeln. Die Käufer sagen: "Klein, robust und leistungsfähig!"Bewegen wir uns im Bereich knapp unter 1000 Euro zeigt die Intel Evo-Technik was sie kann, denn die Geräte werden nicht nur hochwertiger, sondern auch schlanker. Dennoch müssen dank der Intel Core i5-Prozessoren im Asus ZenBook 13 OLED (13 Zoll) und Lenovo Yoga 7i EVO keine Kompromisse in Hinsicht auf die Leistung eingegangen werden. Die Premium-Aspekte zeigen sich hier in den Feinheiten, wie zum Beispiel bei Dolby Atmos-Lautsprechern, einer Numpad-Touchpad-Kombination und Akkulaufzeiten von bis zu 16,5 Stunden. Notebooks dieser Art eignen sich somit nicht nur fürs Arbeiten, sondern haben noch genug Power für den Feierabend und darüber hinaus.