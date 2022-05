Cyberattacke auf Onleihe-Bibliothek: Ausfall war kein technischer Fehler

Schon vor ein paar Tagen machte die Meldung die Runde, dass die Online-Bibliothek "Onleihe" mit einem technischen Fehler zu Kämpfen hat. Zunächst hieß es, ein technischer Fehler habe alle Audio- und Videodateien gelöscht. Nun wurde ein Cyberangriff bestätigt.

Angriff auf den Dienstleister

LockBit veröffentlicht EKZ-Daten

Das meldete unter anderem das Online-Magazin von Heise . Allerdings ist in dem Bericht noch kein Hinweis auf eine Cyberangriff zu lesen, stattdessen zitiert das Magazin den Betreiber von Onleihe: "Wie die Divibib GmbH aus Reutlingen als technische Betreiberin des Dienstes auf ihrer Internetseite mitteilte, wurden vergangene Woche durch einen fehlgeschlagenen Systemprozess bereits mit einem Kopierschutz verschlüsselte E-Audios und E-Videos gelöscht."Dadurch waren alle betroffenen Dateien, die sich Nutzer des Onleihe-Verbunds der Bibliotheken in Deutschland ausgeliehen hatten, auch nicht mehr verfügbar. Eine erneute Ausleihe sei laut Betreiber erst nach einem mehrtägigen Wiederherstellungsprozess möglich.Was genau schiefgelaufen war, ließ der Betrieb aber im Dunklen. Das meldete dann der Service-Provider der Onleihe, EKZ. EKZ wurde am 18. April 2022 Opfer eines Cyberangriffs, der einige Systeme unerreichbar gemacht hat.Betroffen waren die Webseiten ekz.de, ekz.at, ekz.fr, divibib.com, das divibib-Nutzerforum, die divibib-Pentaho-Statistikseite und die Katalogdaten sowie ID-Delivery. "Die bibliotheksbezogenen Systeme der Tochtergesellschaften divibib mit der Online-Ausleihe (mit Ausnahme von eAudios und eVideos) und der LMSCloud sowie unsere E-Mail-Anwendungen sind nicht betroffen", heißt es in der Mitteilung der EKZ.Das Unternehmen erstattete Strafanzeige bei den lokalen Strafverfolgungsbehörden und beauftragte externe Spezialisten mit der Wiederherstellung, während sein IT-Team die verfügbaren Backups auswertet. Mittlerweile konnten die meisten Systeme wiederhergestellt werden.Während die EKZ bisher nicht von einem Erpressungs-Trojaner sprach, gibt es einige deutliche Hinweise auf einen solchen Angriff. Im Falle des EKZ-Hacks hat die LockBit-Gruppe, die ihre Dienste als Ransomware-as-a-Service (RaaS) anbietet, auf ihrer Tor-Website gestohlene Daten von EKZ veröffentlicht.