Zu früh gefreut: Disney+ holt sich zu wenig abgebuchtes Abo-Geld

Vor einigen Tagen hat der Streaming-Dienst Disney+ bei seinen Kunden, die ein Jahresabo gewählt haben, das Geld abgebucht. Und sie konnten eine angenehme Überraschung erleben, denn es wurde der alte Preis von 69,99 Euro abgebucht. Doch das wird nun korrigiert.

Disney+ schreibt:

"Vielen Dank für dein Disney+ Abonnement! Wie wir dir in einer vorherigen E-Mail mitgeteilt haben, sollte dein Abonnement zum Jahrespreis von 89,90 Euro verlängert werden. Aufgrund eines Abrechnungsfehlers wird die Verlängerung deines Abonnements in zwei separaten Abbuchungen abgerechnet: eine für 69,99 Euro, die bereits erfolgt ist, und eine für 19,91 Euro, die demnächst erfolgt. Der Gesamtpreis bleibt derselbe. Du musst nichts unternehmen - wir kümmern uns um alles Weitere!



Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und freuen uns darauf, ein weiteres Jahr voller unglaublicher Geschichten mit dir zu teilen."

Bereits vor einigen Wochen hat Disney+ eine Erhöhung des Jahresabos auf 89,90 Euro angekündigt, damit endeten zwei Jahre mit dem rund 20 Euro günstigeren Aktionspreis. Diesen hat man zum Start des Dienstes angeboten und zum ersten Geburtstag verlängert. Vor einer Woche war es dann soweit, das Geld wurde abgebucht. Doch bei einem signifikanten Teil der Nutzer waren es nur 69,99 Euro.Allerdings vermuteten schon damals viele, dass das wohl ein Umstellungs- bzw. Abrechnungsproblem bei Disney+ sein dürfte. Und so ist es auch: Denn heute hat der Streaming-Dienst an Betroffene eine Mail mit dem Titel "Eine Information zu deiner jährlichen Vertragsverlängerung" verschickt. Darin informiert man jene, die den alten Preis bezahlt haben, dass das ein Irrtum war.Das ist natürlich schade, aber verständlich. Denn auch wenn ein drittes Jahr für 69,99 Euro eine feine Sache gewesen wäre - wirklich teuer ist Disney+ mit 89,90 Euro auch nicht. Zum Vergleich: Netflix verlangt auf zwölf Monate gerechnet (ein günstigeres Jahresabo gibt es nicht) für das 4K-Abo zusammengerechnet 215,88 Euro, also mehr als das Doppelte.Seid ihr mit eurem Mobilfunktarif oder dem Festnetzanschluss bei der Telekom? Dann habt ihr die Möglichkeit, euch Disney+ zwölf Monate lang für nur fünf Euro im Monat , also insgesamt 60 Euro im ersten Jahr, zu sichern. Nach den ersten zwölf Monaten steigt der Preis zwar auf sieben Euro monatlich, allerdings ist das immer noch günstiger als bei Disney selbst, wo 8,99 Euro verlangt wird.