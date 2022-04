Prime Video, Netflix und Disney+: Das sind die Neustarts der Woche

Diese Woche gibt es zwar "nur" 26 Neustarts auf den drei führenden Streaming-Plattformen Netflix , Prime Video und Disney+ , doch diese haben es in sich. Denn es starten gleich mehrere Hochkaräter, allen voran die finale Staffel Better Call Saul und die neue Serie The Dropout.

The Dropout: Offizieller Trailer zur Theranos-Serie bei Disney+

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 16

Better Call Saul: Staffel 6 ab 19. April

Abercrombie & Fitch: Aufstieg und Fall ab 19. April

Pacific Rim: The Black: Staffel 2 ab 19. April

Battle Kitty ab 19. April

Herzschlag ab 20. April

Yakamoz S-245 ab 20. April

Matrjoschka: Staffel 2 ab 20. April

Der Wendepunkt ab 20. April

He's Expecting ab 21. April

All About Gila ab 21. April

Léas sieben Leben ab 22. April

Because of you ab 22. April

Heartstopper ab 22. April

Selling Sunset: Staffel 5 ab 22. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 16

Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom ab 19. April

Homefront ab 20. April

Snakes On A Plane ab 21. April

Die Königin der Verdammten ab 23. April

Jetzt bei Prime Video anmelden und streamen!

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 16

Invasion Erde - Staffel 1 ab 20. April

The Dropout ab 20. April

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 7-12 ab 20. April

Den Eisbären so nah ab 22. April

Unsere große kleine Farm: Die Rückkehr ab 22. April

Explorer: Der letzte Tepui ab 22. April

Eisbären ab 22. April

Die Challenger-Katastrophe ab 22. April

Jetzt bei Disney+ anmelden und streamen!

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Er ist wieder da! Der schmierigste, aber auch sympathischste Anwalt der Seriengeschichte, Saul Goodman. Dieser startet in seine sechste und auch letzte Staffel. Ab Dienstag gibt es auf Netflix das Quasi-Prequel zu Breaking Bad zu sehen, wie bei den bisherigen Staffeln kommt jede Woche eine neue Folge. Wie erwähnt gibt es einen Wermutstropfen, denn die sechste Season ist auch die letzte.Es wird auch eine besondere Abschiedsvorstellung sein, denn Better Call Saul holt nun zeitlich und von den Ereignissen zu Breaking Bad auf. Das bedeutet auch: Bryan Cranston und Aaron Paul werden einen oder mehrere Auftritte haben und erneut in ihre Rollen als Walter White und Jesse Pinkman schlüpfen. Man kann und soll übrigens auch froh sein, dass die Dreharbeiten abgeschlossen werden konnten, denn Hauptdarsteller Bob Odenkirk hatte zwischenzeitlich einen Herzanfall - doch es geht ihm mittlerweile wieder gut.Die zweite höchst interessante Serie ist The Dropout auf Disney+. Diese beruht auf wahren Begebenheiten und erzählt von einem der spektakulärsten Betrugsfälle der jüngeren Vergangenheit: dem Theranos-Skandal von und rund um Elisabeth Holmes. The Dropout beleuchtet den Aufstieg und Fall der Jungunternehmerin, die Anfang dieses Jahres in vier von elf Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde.Aufstieg und Fall sind auch das Thema einer Netflix-Dokumentation, die sich mit der Modemarke Abercrombie & Fitch beschäftigt. Das ist eine Saga von Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus, also dem ganz "normalen" American Way of Life. Alle weiteren Neustarts sind im Anschluss zu finden.