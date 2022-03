Obi-Wan Kenobi: Der erste Trailer zur neuen Star Wars-Serie ist da

Das passierte nach Die Rache der Sith

Darth Vaders Rückkehr

Nach The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett steht bereits die nächste Serie aus dem Star Wars-Universum bei Disney+ in den Startlöchern: Schon im Mai startet Obi-Wan Kenobi, hier wird dann erneut Ewan McGregor in die Rolle des Jedi-Meisters schlüpfen. Vorab hat Disney jetzt einen ersten atmosphärischen Trailer veröffentlicht.Die Handlung von Obi-Wan Kenobi setzt zehn Jahre nach dem Ende von Star Wars: Die Rache der Sith (2005) an und soll die Lücke zwischen der Prequel-Trilogie und den ersten drei Star Wars-Filmen zumindest ein wenig füllen: Durch die Order 66 wurde der Jedi-Orden fast vollständig ausgelöscht und auf die verbliebenen Jedi wird seitdem Jagd gemacht. Zu diesen zählt auch Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), der nach dem tragischen Verlust seines Schülers Anakin Skywalker nun über den letzten Funken Hoffnung für den Orden wacht: den jungen Luke Skywalker.Wie der Trailer zeigt, werden große Teile der Serie daher wohl auf dem Wüstenplaneten Tatooine spielen. Das Video enthüllt außerdem Kenobis neue Gegenspielerin: Inquisitor Reva, gespielt von Moses Ingram (The Queen's Gambit), die es auf Obi-Wan und seinen Schützling abgesehen hat.Wie bereits bekannt ist, wird auch Hayden Christensen für die Serie in seine Rolle des Anakin Skywalker beziehungsweise Darth Vader zurückkehren, der Teaser-Trailer verrät über diesen Charakter bislang aber noch nichts Neues.Bis zum Start müssen sich Fans nicht mehr allzu lange gedulden. Die ursprünglich als Film geplante Special-Event-Serie startet nämlich bereits am 25. Mai 2022 im Abonnement von Disney+ mit insgesamt sechs Episoden. Regie führte die Kanadierin Deborah Chow, die neben Fear The Walking Dead und Marvel's Iron Fist unter anderem auch schon bei zwei Folgen von The Mandalorian Hand anlegen durfte. In weiteren Rollen sind unter anderem Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Vivien Lyra Blair und Rupert Friend mit dabei.