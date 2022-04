Netflix, Prime Video & Disney+: Das sind alle Neustarts der Woche

Ostern steht vor der Tür und sollte das Wetter nicht frühlingshaft sein, dann kann man es sich immer noch vor der Glotze gemütlich machen und den Streaming-Anbieter seiner Wahl einschalten. Netflix, Disney+ und Prime Video kommen diese Woche auf 34 Neustarts. Das sind sie.

Lachendes und weinendes Auge

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 15

Hard Cell ab 12. April

Die tierischen Fälle von Kit und Sam ab 12. April

Als Schwiegermutter einzog ab 13. April

Beinahe glücklich: Staffel 2 ab 13. April

Unsere wunderbaren Nationalparks ab 13. April

Anatomie eines Skandals ab 15. April

Die Rache einer Mutter ab 15. April

LEGO City Spaced Out ab 15. April

Das weiße Rauschen ab 15. April

Choose or Die ab 15. April

Man of God ab 16. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 15

The Roads Not Taken ab 13. April

Supernova ab 14. April

LOL: Last One Laughing - Staffel 3 ab 14. April

Furious 7 - Extended ab 15. April

Outer Range - Staffel 1 ab 15. April

Ben-Hur ab 15. April

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) ab 16. April

The Leftovers - Staffeln 1-3 ab 16. April

Tenet ab 17. April

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 15

Bluey - Staffel 2 ab 13. April

9-1-1 - Staffel 4 ab 13. April

Hooten & the Lady - Staffel 1 ab 13. April

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 3-6 ab 13. April

The Kardashians ab 14. April

Hampstead Park - Aussicht auf Liebe ab 15. April

Mel Brooks' Höhenkoller ab 15. April

Fresh ab 15. April

Michael Kohlhaas ab 15. April

Die Hüterin der Wahrheit - Dinas Bestimmung ab 15. April

Die Hüterin der Wahrheit - Dina und die schwarze Magie ab 15. April

New Horizons: Die Pluto Mission ab 15. April

Tutanchamun - Mysterien einer Grabkammer ab 15. April

Wilde Welt der Wikinger ab 15. April

Die Neustarts sind dabei auf alle drei Größen des Streaming-Geschäfts in etwa gleich verteilt, allerdings muss man anmerken, dass die ganz großen Hits diese Woche nicht dabei sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass es keine qualitativ hochwertigen Produktionen gibt, im Gegenteil.Auf Netflix beispielsweise startet mit Hard Cell eine Doku-artige Comedy-Serie, die in einer Frauen-Strafvollzugsanstalt spielt. Deren weibliche Häftlinge sollen mit Musik und Kreativität auf die rechte Bahn kommen, so jedenfalls die Idee der von Catherine Tate gespielten Anstaltsleiterin - und man kann sich leicht vorstellen, dass das nicht ganz nach Plan läuft.Lachen steht auch bei Amazon auf dem Programm, denn am 14. April startet die dritte Staffel der Comedy-Show LOL: Last One Laughing. Diese kann und muss man mit einem lachenden, aber auch weinendem Auge sehen, denn darin hat der im Dezember 2021 verstorbene Komiker Mirco Nontschew seinen letzten Auftritt. Die Staffel ist auch dem ehemaligen "RTL Samstag Nacht"-Star gewidmet. Serienjunkies, die Mystery mögen, sei hingegen The Leftovers empfohlen, Amazon nimmt diese Woche alle drei Staffeln ins Angebot.Auf Disney+ kommen Fans von Polizeiserien auf ihre Kosten, denn am Mittwoch startet die vierte Staffel 9-1-1, dazu nimmt das Portal Staffeln 3-6 von "New York Cops - N.Y.P.D. Blue" in sein Angebot auf. Der wohl "prominenteste" Start ist indes The Kardashians, die Stars-und-Sternchen-Familie(n) Kardashian und Jenner sind natürlich die Hauptdarsteller*innen in einer Reality-Show.