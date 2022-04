Top-Preis im Telekom-Netz: Deal bietet 50GB Allnet Flat für 21,99€

Auf der Suche nach einem guten Allnet-Flat-Tarif im Telefonnetz mit ordentlich Datenvolumen? Mobilcom Debitel bietet jetzt für begrenzte Zeit einen Deal, der sich sehen lassen kann. 50GB Telekom Allnet Flat für 21,99 €, auf Wunsch mit flexiblem Vertragsbeginn.

Wichtige Faktoren: Gute Abdeckung, ausreichend Volumen, passender Speed

50 GB LTE Internet Flat (50 Mbit/s)

FLAT Telefonie & SMS

EU-Roaming

Telekom-Netz

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Anschlusspreis sparen durch SMS

Schaut man sich nach einem Tarif um, der einen in Sachen mobiler Anbindung nicht im Regen stehen lässt, sind zwei Fragen auf jeden Fall sehr wichtig: Passt das Netz des Anbieters zu meinem Lebensraum und passt das Surfvolumen zu meinem Bedarf? Beim hier gebotenen Tarifangebot ist man im 4G-Netz der Telekom unterwegs. Ein Blick auf den Netzausbau-Check zeigt auf einen Blick, dass hier nur noch sehr wenige Flecken auf der Deutschlandkarte verbleiben.Darüber hinaus ist mit 50 GB auf jeden Fall ordentlich Datenvolumen für ausgiebige mobile Surfausflüge geboten. Mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s erreicht der Anschluss zwar keine aktuellen Spitzenwerte, bringt aber genügend Geschwindigkeit für allen modernen Netz-Anwendungen wie Streaming mit. Der Verzicht auf 5G und die 4G-Topgeschwindigkeiten trägt hier natürlich auch zum sehr günstigen Gesamt-Preis bei. Wie immer gilt: nach dem 25. Monat greift hier der normale Tarifpreis von 46,99 Euro. Rechtzeitig kündigen also empfohlen, allerdings ist die dann auch jederzeit mit einer Frist von 1 Monat möglich.Abgerundet wird das Paket dann mit den Features, die man von einem modernen Allnet-Tarif erwarten darf. Telefonie & SMS sind dank Flat unbegrenzt nutzbar, die Anbindung kann dabei auch über VoLTE & WLAN Call erfolgen. Auf Wunsch bietet Mobilcom Debitel eine Aktivierung per eSIM. Zu guter Letzt kann der Tarif mit einem flexiblen Vertragsbeginn gebucht werden. Netter Bonus zur aktuellen Aktion: Einfach von der neu aktivierten SIM-Karte innerhalb der ersten zwei Wochen eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" an die 22240 senden, schon hat man sich auch noch den Anschlusspreis gespart.