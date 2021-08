Technik-Deals des Tages: Günstige SSDs, Logitech-Zubehör & Co.

Wir haben uns in der Welt der Technik-Schnäppchen genauer umgesehen und geben euch einen Überblick über sechs Angebote, die uns überzeugen konnten. Bei Amazon, NBB und Co. zeigen sich dabei günstige Crucial-SSDs, Logitech-Zubehör, Acer-Notebooks und Handytarife.

Amazon: Crucial P5 SSD mit 1 TB Speicher für nur 88,88 Euro

Amazon: Logitech-Mäuse und Tastaturen der MX-Serie ab 44,95 Euro

Sim.de: 10 GB LTE-Datenvolumen im O2-Netz für nur 6,66 Euro pro Monat

NBB: Bis zu 200 Euro Cashback beim Kauf von Acer-Notebooks

Neben den neuen Angeboten aus den Prospekten von Media Markt und Saturn können sich auch andere namhafte Online-Shops mit ihren Technik-Deals sehen lassen. Diese sind nicht nur uns im Gedächtnis geblieben, sondern werden auch von den hiesigen Schnäppchen-Communities als besonders gut bewertet. Viele Produkte kommen dabei von Amazon, weshalb man zusätzlich über eine Prime-Mitgliedschaft samt Gratis-Versand, Prime Video und Co. nachdenken könnte, die zudem im ersten Monat kostenlos angeboten wird.Hinter dem kryptischen Modellnamen "CT1000P5SSD8" versteckt sich die Crucial P5 , eine NVMe-SSD im kompakten M.2-Format mit einer Kapazität von 1 TB. Der zeitgemäße Steckplatz wird mittlerweile nicht mehr nur in Notebooks verwendet, sondern auch auf vielen Mainboards für Desktop-PCs. Somit eignet sich das heute vergleichsweise günstige Solid State Drive gut zum Aufrüsten bereits vorhandener Computer. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten werden vom Hersteller mit 3400 MB/s respektive 3000 MB/s angegeben. Solide Transferraten, die deutlich über denen herkömmlicher SATA-SSDs oder -Festplatten liegen und somit das System gut beschleunigen.Wer für das Home-Office, Büro oder für unterwegs auf der Suche nach neuen Eingabegeräten ist, der sollte sich die MX-Reihe von Logitech genauer ansehen. Diese wird bei Amazon jetzt besonders günstig angeboten. Im Mittelpunkt steht die kabellose Logitech MX Master 3 für unter 70 Euro, eine ergonomische Maus mit praktischen Zusatztasten im Daumenbereich, einem präzisen Sensor mit bis zu 4000 DPI und einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Tagen. Passend dazu sinkt der Preis der kabellosen Logitech MX Keys Tastatur auf 69 Euro und die für Laptops geeignete Logitech MX Anywhere 2S geht bei Amazon für unter 45 Euro über die virtuelle Ladentheke.Interessante Angebote zeigen sich heute auch im Bereich der Smartphone-Tarife. Überzeugen konnte uns der Mobilfunk-Discounter Sim.de mit dem Comeback seines 10-GB-Deals . Im Netz von O2 erhaltet ihr ein Datenvolumen in Höhe von 10 GB (4G LTE), das mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s versurft werden kann. Anstelle einer Allnet-Flat werden 60 Freiminuten in alle deutschen Netze geboten, SMS sind hingegen nicht inkludiert. Somit eignet sich der Tarif vor allem für Vielsurfer und Wenigtelefonierer. Für monatlich 6,66 Euro kann er wahlweise mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder drei Monaten abgeschlossen werden.Bei Notebooksbilliger.de wird seit einigen Tagen ein neuer Acer-Cashback angeboten, der vorrangig bei Geräten der Swift- und Spin-Familien des Herstellers greift. Bis zu 200 Euro können so nachträglich zurückgeholt werden. Die Staffelung erfolgt in drei Schritten - bis 700 Euro (75 Euro Cashback), bis 1000 Euro (150 Euro Cashback) und über 1000 Euro (200 Euro Cashback). Besonders beliebt ist das Acer Swift 3 , ein 14-Zoll-Laptop mit mattem FullHD-Display, aktuellem Intel Core i5-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD und kostenlosem Windows 11-Upgrade im Herbst. Abzüglich des Cashbacks stehen unter dem Strich nur noch 569 Euro. Saturn und Amazon