Neu auf Disney+ & Star: Alle neuen Filme und Serien im April 2022

Der Micky Maus-Konzern versorgt seinen Streaming-Dienst Disney+ samt Star-Channel im April mit über 40 Filmen und Serien. Unter den Highlights zeigen sich The Dropout, Fresh, Sex Appeal und die Neuauflage von The Kardashians. Alle Neustarts findet ihr in diesem Überblick.

The Dropout: Offizieller Trailer zur Theranos-Serie bei Disney+

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im April 2022

Bühne frei für Nate! ab 1. April

Micky Maus: Spielhaus - Staffel 1 ab 6. April

PJ Masks - Pyjamahelden Musikvideos - Staffel 1 ab 6. April

Konstruktionen der Superlative - Staffel 1 ab 6. April

Afrikas tödlichste Jäger - Staffel 5&6 ab 6. April

Blood on the Wall - Mexicos Drogenkrieg ab 8. April

Bluey - Staffel 2 ab 13. April

New Horizons: Die Pluto Mission ab 15. April

Tutanchamun - Mysterien einer Grabkammer ab 15. April

Wilde Welt der Wikinger ab 15. April

Invasion Erde - Staffel 1 ab 20. April

Den Eisbären so nah ab 22. April

Unsere große kleine Farm: Die Rückkehr ab 22. April

Explorer: Der letzte Tepui ab 22. April

Eisbären ab 22. April

Die Challenger-Katastrophe ab 22. April

Afrikas Jäger - Staffel 2 ab 27. April

Indiens verlorene Schätze - Staffel 1 ab 27. April

Ausgesetzt: Überleben für Anfänger - Staffel 1 ab 27. April

Sketchbook - Staffel 1 ab 27. April

Bedrohte Tiger: Die große Zählung ab 29. April

Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung ab 29. April

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im April 2022

Paartherapie mal anders - Staffel 1 ab 6. April

Single Drunk Female - Staffel 1 ab 6. April

Ice Age: Scrats Abenteuer - Staffel 1 ab 13. April

9-1-1 - Staffel 5 ab 13. April

Captive Audience (OT) - Staffel 1 ab 21. April

9-1-1: Lone Star - Staffel 2 ab 6. April

Alive and Kicking - Staffel 1 ab 6. April

Bohemian Rhapsody ab 8. April

Sex Appeal ab 8. April

9-1-1 - Staffel 4 ab 13. April

Hooten & the Lady - Staffel 1 ab 13. April

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 3-6 ab 13. April

The Kardashians ab 14. April

Hampstead Park - Aussicht auf Liebe ab 15. April

Mel Brooks' Höhenkoller ab 15. April

Fresh ab 15. April

Michael Kohlhaas ab 15. April

Die Hüterin der Wahrheit - Dinas Bestimmung ab 15. April

Die Hüterin der Wahrheit - Dina und die schwarze Magie ab 15. April

The Dropout ab 20. April

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 7-12 ab 20. April

D. Wade: Life unexpected ab 29. April

Long Gone Summer ab 29. April

Mike and the Mad Dog ab 29. April

Im April zelebriert Disney+ unter anderem den Earth Day (22.04.) und präsentiert sich dabei mit diversen Dokumentationen und Specials von National Geographic. Vor allem die Arktis bringt man Abonnenten in diesem Zusammenhang näher. Zudem erscheint die Eigenproduktion The Dropout als Mini-Serie rund um die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes, die im Vorfeld bereits in den Vereinigten Staaten ihre Premiere auf Hulu feiern konnte. In der Hauptrolle ist Amanda Seyfried zu sehen.Außerdem kann man sich auf den interessanten Survival-Thriller "Fresh" mit Winter Soldier Sebastian Stan freuen. Abseits davon rückt Disney+ die Teenie-Komödie Sex Appeal in den Mittelpunkt und lässt die Kardashians in einer neuen Serie zurück auf die Mattscheibe. Weiterhin gehören neue Folgen von 911 (Staffel 5) und dem Ableger 911: Lone Star (Staffel 2) nebst bekannten Filmen wie Bohemian Rhapsody zu den namhaften Neustarts des kommenden Monats.