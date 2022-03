Netflix, Disney+ & Prime Video: Überblick aller Neustarts der Woche

Mit über 50 Filmen und Serien kann sich die Anzahl an Neustarts bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche sehen lassen. Zu den Highlights gehören Human Resources, Fargo, Sully und Deadpool. Unser Überblick zeigt euch das Programm der nächsten Tage.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 11

Team Zenko Go ab 15. März

Die Augen von Marilyn ab 15. März

Catherine Cohen: The Twist…? She's Gorgeous. ab 15. März

Adam by Eve: A Live in Animation ab 15. März

Bad Vegan: Berühmt und betrogen ab 16. März

Dr€i Tonn€n: Der große Überfall auf die brasilianische Zentralbank: Staffel 1 ab 16. März

Rettungshund Ruby ab 17. März

Operation Schwarze Krabbe ab 18. März

Barbie Big City Big Dreams ab 18. März

Brightburn ab 18. März

Windfall ab 18. März

Justice League ab 18. März

Hasta que nos volvamos a encontrar ab 18. März

Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage ab 18. März

Eternally Confused and Eager for Love ab 18. März

Human Resources ab 18. März

Das Tier: Staffel 2 ab 18. März

Drôle - Einfach komisch: Staffel 1 ab 18. März

Top Boy: Staffel 2 ab 18. März

Light the Night: Teil 3 ab 18. März

Cracow Monsters ab 18. März

Young, Famous & African ab 18. März

Ist das Kuchen? ab 18. März

Twenty Five Twenty One ab 19. März

Forecasting Love and Weather ab 20. März

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 11

Fargo S1-S4 ab 14. März

Stockholm Story: Die Geliebte Geisel ab 15. März

Der Anschlag ab 15. März

Waves ab 16. März

Sully ab 17. März

Requiem For A Dream ab 17. März

Vincent will Meer ab 18. März

Deep Water ab 18. März

Lockdown mit Hindernissen ab 19. März

Zone 414 - City of Robots ab 19. März

Hot Dog ab 19. März

Die Mumie ab 20. März

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 11

Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte - Staffel 18 ab 14. März

Seattle Firefighters - Die jungen Helden - Staffel 5 ab 14. März

Nightmare Alley ab 16. März

The Returned - Staffel 1&2 ab 16. März

Tierbabys in Afrika - Staffel 1 ab 16. März

Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka ab 18. März

Willkommen bei den Sch'tis ab 18. März

Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin ab 18. März

Gegen die Wand ab 18. März

Kinsey - Die Wahrheit über Sex ab 18. März

Strange Magic ab 18. März

No Exit ab 18. März

Unter der Sonne der Toskana ab 18. März

More than Robots ab 18. März

Deadpool 2 ab 18. März

Im Dutzend noch billiger ab 18. März

Obwohl die Anzahl an Eigenproduktionen in der Woche vom 14. bis 20. März überschaubar bleibt, kann sich das Angebot der drei größten Streaming-Plattformen durchaus sehen lassen. Netflix-Abonnenten können sich unter anderem auf neue Folgen von Top Boy und den Thriller Windfall mit Jason Segel, Lily Collins und Jesse Plemons freuen. Außerdem wird Zack Snyders Justice League (Snyder Cut) ins Programm aufgenommen und der "Big Mouth"-Ableger Human Resources feiert als ebenso animierte Serie für Erwachsene seine Premiere. Amazon Prime Video schmückt sich in dieser Woche erneut mit diversen zeitexklusiven Lizenztiteln, nachdem man erst am Freitag die Sci-Fi-Serie Upload in eine zweite Staffel geschickt hat. Unter anderem sind vier Staffeln von Fargo und die Filme Sully, Deep Water, Vincent will Meer und Die Mumie zu sehen. Bei Disney+ starten abschließend weitere Episoden von Grey's Anatomy (Staffel 18) und Seattle Firefighters (Staffel 5) sowie zwei Staffeln von The Returned und die Highlights No Exit und Im Dutzend noch billiger mit Zach Braff.