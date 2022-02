Gran Turismo 7: Sony demonstriert das neue Music-Replay-Feature

Nachdem Sony erst kürzlich in einem State of Play-Livestream Gran Turismo 7 noch einmal ausführlich vorgestellt hatte, zeigt sich die Rennsimulation nun in einem durchaus sehens- und hörenswerten Trailer. Dieser demonstriert nämlich das neue Music-Replay-Feature, begleitet von "Moon Over the Castle", als Remix von Bring me the Horizon.Gran Turismo 7 kommt mit einem neuen Replay-Modus, in dem sich Spieler ihre besten Rennen noch einmal als Aufzeichnung und aus verschiedenen Kameraperspektiven anschauen können. Dabei können die verwendeten Blickwinkel auch automatisch an die gewählte Musik angepasst werden, um so einzigartige Videos zu erschaffen. Einer der wählbaren Songs ist dann "Moon Over The Castle", welcher schon im ersten Gran Turismo zu hören war. Die neue Version des ursprünglich von Masahiro Ando komponierten Lieds wurde von der Band Bring Me The Horizon neu eingespielt.Gran Turismo 7 erscheint am 4. März 2022 für die PlayStation 4 und PlayStation 5