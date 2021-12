AVM startet Update: Bugfix und Verbesserung für FritzApp Fon Android

Der Router-Spezialist AVM hat ein Funktions-Update für die FritzApp Fon für Android-Smartphones veröffentlicht. AVM unterstützt nun ab sofort auch für diese Anwendung den Dark Mode und verbessert die Nutzbarkeit des Festnetztelefon-Ersatzes mit weiteren Features.

Das kann die Fon-App

FritzApp Fon (Android) Version 2.5.0 Verbesserung: FritzApp Fon kann aus dem Browser für Anruf ausgewählt werden

Verbesserung: Hinweis, wenn FritzApp Fon mit dem WLAN des Gastzugangs verbunden ist

Verbesserung: Darstellung im Dark Mode (wenn eingestellt)

Behoben: Rufaufbau mit Landesvorwahl und unterdrückter Rufnummer nicht möglich

Behoben: nicht abgeschlossene Einrichtung wurde teilweise nicht dargestellt

AVM

Wer mit einem Android-Smartphone ausgestattet ist und eine AVM-FritzBox in Nutzung hat, sollte sich einmal das neue Update für die FritzApp Fon anschauen. Es handelt sich um ein Feature-Update, man kann nun also etwas Neues ausprobieren. Die neue Version für Android trägt die Buildnummer 2.5.0. Die Liste der Änderungen beschränkt sich auf wenige Punkte. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt. Neben dem neuen Support für den Android-Dark-Mode wurden noch weitere Verbesserungen hinzugefügt. Besonders interessant: Wer im Webbrowser nach einer Rufnummer gesucht hat, kann nun nach dem Klick auf die Nummer auswählen, ob für den Anruf die FritzApp Fon genutzt werden soll, oder die Mobilfunkleitung. Das ist eine praktische Neuerung.Das Update wird allen Nutzern empfohlen, da es unter der Haube noch sicherheitsrelevante Änderungen gibt. Diese werden laut AVM zumindest mit jedem Update überarbeitet, auch wenn es keine separate Nennung in den Release Notes gibt. Die Aktualisierung ist ab sofort verfügbar und sollte daher nach und nach automatisch bei allen Nutzern ankommen.Um die App zu nutzen, muss man unter anderem mindestens FritzOS 7.00 installiert haben. Details dazu gibt es in der App-Beschreibung im Google Play Store Mit der App kann man als FritzBox-Nutzer ganz flexibel über das Festnetz telefonieren. Damit lässt sich im heimischen WLAN die Festnetz-Rufnummern mit dem Smartphone nutzen. Support für HD-Telefonie sorgt dabei für eine laut AVM kristallklare Sprachqualität. Bluetooth-Headsets werden für die Anwendung auch unterstützt. Der Link zu der App ist am Ende des Beitrags zu finden. Die Release-Notes sind kurz und knapp gehalten. AVM bittet Nutzer der App, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind gern gesehen.