120 Euro Amazon-Gutschein & mehr: 15 GB LTE Allnet Flat mit Top-Boni

Guten Mobilfunktarif buchen, richtig schöne Boni erhalten: So kann man den Deal zusammenfassen, den Mobilcom aktuell bietet. Zur 15 GB Vodafone Allnet Flat für 16,99 Euro gibt es einen 120 Euro Amazon-Gutschein und bei Rufnummernmitnahme noch 100 Euro Wechselbonus.

Mobilfunk-Tarif wird dank Boni so richtig attraktiv

15 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s, danach 64 Kbit/s)

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

Vodafone-Netz

100 Euro Wechselbonus (bei Rufnummermitnahme)

120 Euro Amazon Gutschein

eSIM möglich

24 Monate Vertragslaufzeit (Kündigungsfrist: 1 Monat)

Grundgebühr: 16,99 Euro / Monat (ab dem 25. Monat 31,99 Euro)

Anschlussgebühr: 0,00 Euro (Gegen SMS "AG Online" an die 22240)

Manchmal kann es sich lohnen, auf der Suche nach dem passenden Mobilfunktarif den Blick nicht nur starr auf das Verhältnis zwischen Datenvolumen und Monatspreis zu richten. Mobilcom Debitel bietet bei seinem aktuellen Angebot unter der Überschrift " Vodafone green LTE 15 GB mit 220 Euro Bonus " auf den ersten Blick mit einem Preis von 16,99 Euro pro Monat zwar nicht die absoluten Spitzenkonditionen. Schaut man sich die weiteren Bedingungen an, schnürt der Anbieter hier für kurze Zeit aber ein durchaus attraktives Angebot.Das wichtigste Argument für Interessierte ist hier sicher der 120 Euro Gutschein für Amazon, der nach Vertragsabschluss gewährt wird und dann ohne Einschränkung genutzt werden kann. Darüber hinaus zeigt sich der Anbieter auch bei der Rufnummernmitnahme von anderen Providern sehr großzügig. Erfolgt die Portierung nach dem Wechsel, wird ein einmaliger Bonus in Höhe von 100 Euro gewährt. Eine Abbuchung der monatlichen Grundgebühr erfolgt dann erst nach Verbrauch dieses Guthabens. Dafür muss einfach nur eine SMS binnen 2 Wochen nach Portierung mit dem Inhalt "Bonus" an die 22234 gesendet werden.Wie in der Übersicht beschrieben, ist hier ansonsten alles geboten, was man von einem Mobilfunktarif erwarten darf. Die 15 GB Datenvolumen können im LTE-Netz von Vodafone mit bis zu 50 Mbit/s versurft werden. Telefonie & SMS sind mit einer Flatrate vollständig abgedeckt, die EU-Roaming-Flat erlaubt die sorglose Nutzung im europäischen Ausland. VoLTE & WLAN Call und eSIM: Auch diese Features sind natürlich geboten.