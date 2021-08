Mobilfunk-Deals: Top-Aktionen mit kleinerem Preis & mehr Volumen

Bei Datentarifen tobt der Preiskampf, für Kunden ist das eine feine Sache. In dieser Woche starten die Anbieter simplytel, sim.de, Premiumsim und Handyvertrag.de gute Aktionen mit kleineren Monatspreisen und mehr Datenvolumen - auf Wunsch auch ganz ohne Bindung.

Gute Angebote im O2 Netz, moderne Tarife mit allem, was es braucht

7,77 € monatlich statt 12,99 €

Anschlusspreis: 3 Monate 19,99 €/24 Monate 0 €

7 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

11,99 € monatlich statt 14,99 €

Anschlusspreis: 3 Monate 19,99 €/24 Monate 0 €

12 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

9,99 € monatlich statt 22,99 €

Anschlusspreis: 1 Monate 19,99 €/24 Monate 0 €

10 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

14,99 € monatlich statt 22,99 €

Anschlusspreis: 3 Monate 19,99 €/24 Monate: 0 €

16 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

16,99 € monatlich statt 19,99 €

Anschlusspreis: 3 Monate 19,99 €/24 Monate: 0 €

20 GB LTE mit 50 Mbit/s (danach abwählbare Datenautomatik)

Das Wichtigste zuerst: Alle Tarifangebote, die in dieser Woche starten, setzen auf das Netz von O2. Ob dabei am eigenen Standort die Abdeckung stimmt, kann man ganz einfach im Netzcheck des Anbieters erfahren. Darüber hinaus bietet O2 seit Kurzem die Möglichkeit, mit einer Gratis-SIM 30 Tage und ohne Volumenbegrenzung einfach selbst die Anbindung im Alltag zu testen Darüber hinaus teilen sich die Aktionen einige Grundeigenschaften. Wie es sich für moderne Tarife gehört, sind SMS- und Telefon-Flatrate natürlich auch an Bord. Die Anbindung erfolgt über LTE mit bis zu 50 Mbit/s. Will man die Tarife mit einer kurzen Bindung von 3 Monaten nutzen, werden bei simplytel, sim.de und Premiumsim einmalig 20 Euro Anschlusspreis fällig, bei 24 Monaten Laufzeit entfällt diese Gebühr - hier gilt wie immer: Nach Ablauf gelten anderen Preise, eine rechtzeitige Kündigung ist also empfohlen. Eine noch kürzere Bindung erwünscht? Der aktuelle Deal von handyvertrag.de ist bei gleicher Preisgestaltung monatlich kündbar.sim.de bietet mit LTE All 6 + 1 GB für 7,77 Euro und LTE All 8 + 4 GB für 12 Euro aktuell zwei interessante Aktions-Tarife, die mehr Datenvolumen zum reduzierten Preis mitbringen. Beim Deal Simplytel LTE 10000 / 10 + 6 GB für 15 Euro rutscht der GB-Preis dann deutlich unter die 1 Euro/GB-Marke. Für Vielsurfer wird dann beim PremiumSIM-Angebot LTE 4XL 20 GB für 17 Euro das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geboten. Wichtig: Die Tarife werden nur für kurze Zeit und nur über die Online-Portale der Anbieter verfügbar sein. Letzter Stichtag für die Buchung ist hier Dienstag, der 24.08 um 11 Uhr.Bei der Datenautomatik, die bei jedem Tarif enthalten ist und automatisch nach Verbrauch des Datenvolumens aktiviert wird, unterscheiden sich die Tarife nicht. Bis zu 3 Mal pro Monat werden 300 MB für je 2 Euro nachgebucht. Über die Online-Portale der Anbieter ist aber jederzeit eine Deaktivierung dieser Option möglich.