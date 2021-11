Black Week-Knaller: Bis zu 50 GB LTE im Telekom-Netz ab 9,99 Euro

Mobilcom-Debitel läutet die Black Week ein und startet jetzt mit besonders günstigen LTE-Tarifen im Telekom-Netz. Von Einsteiger- bis hin zu Vielsurfer-Optionen sind bis zu 50 GB Datenvolumen inklusive Allnet-Flat möglich. Und das Beste: Die Preise beginnen bereits ab 9,99 Euro.

Das beste Netz der Telekom für Einsteiger und Vielsurfer

Mobilcom-Debitel Black Week-Tarife Internet-Flat im Telekom-Netz Telefon-Flat + SMS-Flat ab 26 GB EU-Roaming, VoLTE, WiFi-Calls inklusive Wahl zwischen Triple-SIM oder eSIM Anschlusspreis: 19,99 Euro / 2 Jahre Laufzeit Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s 9 GB 14 GB 26 GB 38 GB 50 GB Grundgebühren pro Monat 9,99 Euro 12,99 Euro 16,99 Euro 24,99 Euro 29,99 Euro Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen

Black Week: Weitere Mobilfunk-Deals

Alle Mobilfunk-Tarife zum Bestpreis!

Der Mobilfunk-Discounter feiert den Black Friday und bietet seinen Kunden dabei eine große Auswahl an stark reduzierten Telekom-Tarifen , die für teilweise deutlich unter einem Euro pro Gigabyte verkauft werden. Dabei stehen fünf Optionen mit einem Datenvolumen zwischen 9 GB bis 50 GB und monatlich rabattierten Grundpreisen von 9,99 Euro bis maximal 29,99 Euro zur Verfügung. Sogar der Anschlusspreis wird von Mobilcom-Debitel drastisch gesenkt. Anstelle der üblichen 39,99 Euro werden zur Black Week nur noch 19,99 Euro fällig.Sehen wir uns die Eckdaten der "Green LTE"-Tarifen im Netz der Telekom an. Die Download-Geschwindigkeit liegt bei maximal 25 MBit/s, Uploads können mit bis zu 10 Mbit/s durchgeführt werden. Während bereits der kleinste Tarif mit 9 GB Datenvolumen über eine Allnet-Flat zum Telefonieren verfügt, kommt ab 26 GB LTE eine SMS-Flat hinzu.Egal für welchen Telekom-Deal ihr euch entscheidet, EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Calls sind ebenso enthalten wie die Möglichkeit eine eSIM zu wählen. Alle Tarife werden mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten abgeschlossen, die Kündigungsfrist liegt bei drei Monaten zum Laufzeitende.Abseits der beliebten Telekom-Tarife sind zur Black Week bei Mobilcom-Debitel noch weitere Mobilfunk-Angebote zu haben. So kann man sich auch für das Vodafone-Netz entscheiden und hier zwischen 15 GB und 58 GB mit bis zu 50 MBit/s zu Preisen ab 12,99 Euro pro Monat wählen. Ebenso kehrt der Telefonica-Hammer in Form des o2 Free Unlimited Max in einer monatlich kündbaren Form zurück. Dabei erhält man eine unlimitierte Internet-Flatrate mit bis zu 225 MBit/s samt Allnet-Flat für Telefonie und SMS im O2-Netz für nur noch 29,99 Euro. Ihr habt also die Wahl.