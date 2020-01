Drei neue Sender bei Zattoo, weitere Kanäle jetzt auch in HD

Der bekannte TV-Streaming-Dienst Zattoo baut sein Angebot aus: Für die Bezahl-Abonnements Premium und Ulitmate gibt es ab sofort mit VOXup, Home & Garden TV und N24 Doku drei neue Sender. N24 Doku gibt es auch für Nutzer des Free-Abos.

Neues Angebot der RTL Group

Bald auch in HD-Qualität

TV-Streaming mit über 110 Sendern

Zattoo

Damit wächst das Senderangebot bei Zattoo nun auf mehr als 110 TV-Sender. Von den drei neuen Sendern ist dabei einer sogar wirklich noch ganz neu - VOXup ist erst vor wenigen Wochen Ende 2019 gestartet. Der Sender gehört zur RTL-Gruppe und bietet einen bunten Mix an Free-TV-Premieren, Eigenproduktionen und beliebten Inhalten von VOX an. Zu den Highlights gehören laut Zattoo Sendungen wie "Kitchen Impossible", "Rizzoli & Isles", "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert", "Grill den Henssler", "Die Höhle der Löwen" oder "Das perfekte Promi Dinner".Der zweite neue Sender ist dagegen ein etabliertes Angebot: N24 Doku startete 2016 als erster reiner Dokukanal in Deutschland.Nun kann man ihn bei Zattoo nutzen, die Dokumentationen aufnehmen und so das "Best of" Technik & Wissen, Space, History, Gesellschaft, Mobilität sowie Nature & Wildlife ansehen. Der Sender N24 Doku kann zusätzlich auch von Nutzern des Free-Abonnements geschaut werden.Der dritte neue Sender nennt sich Home & Garden TV (kurz HGTV). Alle Themen drehen sich dort ums Eigenheim, Einrichtung und um Gartenbepflanzung, darunter Tipps für den Hauskauf, Bauprojekte, DIY oder Inneneinrichtung. Zudem gibt es den Nachrichtensender Welt für alle Nutzer des Premium- oder Ultimate-Abos ab sofort in HD-Qualität. Garden TV und N24 Doku starten zunächst in SD-Qualität, sollen laut den Plänen von Zattoo aber schon in Kürze auch in HD verfügbar sein.Zattoo hatte erst vor wenigen Wochen sein Angebot überarbeitet und die Leistungen der Abonnements umgearbeitet . Dazu kann man als Neukunde aktuell auch wieder die beide Bezahl-Angebote für 30 Tage kostenlos testen.