Zattoo verbessert Live-Streaming zur EM mit geringerer Verzögerung

Für die anstehende Europameisterschaft 2021 hat der Streaming-Anbieter Zattoo eine neue Technologie gestartet, die es dem Dienst erlaubt, mit weniger Verzögerung bei Live-Events auszustrahlen. Das dürfte viele Fans freuen.

Meilenstein für Zattoo

Zattoo

Laut Zattoo wird nun das TV-Streaming um 25 Sekunden "näher ans Live-Signal" gebracht. Das ist eine große Verbesserung zu der bisherigen Verzögerung, die besonders bei Sport-Live-Events zu Irritationen führen konnte. Nun soll die Zeitverzögerung nur noch rund 10 Sekunden betragen. Die Änderungen starten ab sofort und sollen dann besonders zur anstehenden Europameisterschaft 2021 für zufriedenen Nutzer sorgen.Laut Zattoo gelten die Änderungen für das gesamte Senderangebot in SD, HD und Full-HD und für alle Nutzer des TV-Streamings. Auch Nutzer, die sich für das werbefinanzierten Free-Angebot entschieden haben, bekommen die Verbesserung.Zum Start werden die Neuerungen zunächst aber nur auf bestimmten Plattformen verfügbar sein. Das soll sich aber bis zur Europameister­schaft noch ändern. Den Start machen Amazon Fire TV, Android TV sowie Google TV. Wenn die EM beginnt, sollen alle Plattformen gleicher­maßen von einer verbesserten Live-Übertragung profitieren können. Dann wird es egal sein, ob man mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop schaut. Allerdings ist es auf IOS nicht ganz so beschleunigt worden, wie auf Android-Geräten. Auf Geräten mit iOS sowie tvOS ist es Zattoo gelungen, die zeitliche Verzögerung beim Streamen auf 15 Sekunden zu reduzieren.Für Zattoo ist das ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung einer modernen Streaming-Technologie. Voraussetzung ist die Installation des jeweils neuesten Updates."Zattoo ermöglicht pünktlich zur diesjährigen Europameisterschaft TV-Streaming in Hochgeschwindigkeit", so heißt es jetzt von dem Anbieter. So streamt Zattoo die gesamte EM mit einer zeitlichen Verzögerung von nur noch rund 10 Sekunden im Vergleich zum Live-Signal. Damit schauen Zattoo-Nutzer alle Spiele rund 25 Sekunden schneller als noch bei der WM 2018."