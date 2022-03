Kostenlos lesen: Zeitschriften-Flatrate Readly jetzt mit Gratis-Monat

Die größte und beliebteste Flatrate für Zeitungen und Magazine lockt mit einer neuen Rabattaktion. Für WinFuture-Leser ist der Zugang für Readly ab sofort für einen Monat kostenlos . Ganz unverbindlich könnt ihr so auf mehr als 6000 Titel aus über 35 Kategorien zugreifen.

Readly: Tausende Magazine und Zeitungen in einer App

Zugriff auf mehr als 6000 Magazine und Zeitungen

Zugriff sowohl auf aktuelle als auch auf ältere Ausgaben

Magazine herunterladen und offline lesen

Für alle gängigen Systeme nutzbar (Smartphone, Tablet, PC)

Moderne eReader-Apps (iOS, Android, Kindle Fire)

Familien-Account: 5 Geräte inklusive

Für WinFuture-Leser im ersten Monat gratis!

Readly sagt langen Vertragslaufzeiten und Abofallen den Kampf an. Aktuell habt ihr die Möglichkeit, einen ganzen Monat lang gratis in den kompletten Katalog reinzuschnuppern. Tausende Titel bieten jetzt genug Lesestoff für eine halbe Ewigkeit, so dass Readlys Motto "Du wirst dich nie wieder langweilen" durchaus nicht zu hoch gegriffen ist. Solltet ihr nach dem kostenlosen Probemonat Lust haben weiterzulesen, kann der Zugang für monatlich nur 9,99 Euro erhalten werden. Eine Kündigung ist zudem jederzeit möglich.Die Flatrate für Zeitungen und Zeitschriften ist nicht nur bekannt für große Titel wie das Time-Magazin, Rolling Stone, National Geographic oder die Cosmopolitan. Auch die Aufnahme vieler regionaler Zeitungen sorgt dafür, dass der Katalog mittlerweile auf über 6000 Titel angewachsen ist und stetig erweitert wird. Neu dabei sind unter anderem die Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Brand Eins Edition, Magazine des Hamburger Abendblatts und Österreichische Zeitungen wie Die Presse. Somit seid ihr auch international jeden Tag bestens informiert.Zu guter Letzt wird Readly wohl auch den Geschmack vieler WinFuture-Leser treffen, denn in der günstigen Flatrate sind allerlei Technik- und Wissenschaftsmagazine enthalten. Unter anderem könnt ihr die Printausgaben der PC Welt, Chip, Connect, Computer Bild, Spektrum oder Welt der Wunder digital durchblättern. Und das egal ob ihr die neueste oder auch alte Ausgaben auf dem PC, Smartphone oder Tablet lesen wollt. Readly steht mit seinem riesigen Archiv auf nahezu allen Plattformen zur Verfügung und bietet zudem den Zugriff für die ganze Familie.