Curiosity-Rover schickt Foto einer winzigen Mars-"Blume" zur Erde

Der Mars-Rover Curiosity hat Bilder zur Erde gesandt, auf denen man eine Pflanze zu erkennen glauben könnte. Die Struktur ist relativ klein und ähnelt einem Teil einer Korallen-Bank und wäre ohne die Landung auf dem roten Planeten verborgen geblieben.

Indiz für Wasser

Die Struktur ist kleiner als eine Münze und wurde vom Mars Hand Lens Imager (Mahli) des Curiosity-Rovers fotografiert. Dabei handelt es sich um ein Kamera-System, das extra zu dem Zweck der Anfertigung von Detail-Aufnahmen an dem Mars-Fahrzeug angebracht worden ist. Mahli soll insbesondere Geologen bei ihrer Arbeit unterstützen, mehr über die Beschaffenheit der Mars-Oberfläche in Erfahrung zu bringen - ähnlich wie ihre Kollegen es auf der Erde tun, wenn sie die Strukturen von Steinen mit der Lupe begutachten.Wie klein die nun gefundene Struktur ist, zeigt ein Größenvergleich mit einer Penny-Münze, den die NASA-Wissenschaftlerin Abigail Fraeman veröffentlichte. Hier zeigt sich auch, dass es problemlos hätte passieren können, dass man die Mars-Blume übersieht und einfach mit dem Rover überfährt - dann hätten wir sie wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Und ob es noch andere Strukturen dieser Art gibt, ist unklar.Auch wenn es den Anschein macht: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Fund auf Lebens-Prozesse zurückzuführen ist. Fraeman geht eher davon aus, dass sich die Struktur in Folge von Kritallisations-Prozessen bildete, als sich vor langer Zeit flüssiges Wasser von der Stelle zurückzog, an der die Aufnahmen nun getätigt werden konnten. Dabei sind wahrscheinlich typische kantige Kristallstrukturen entstanden, die mit der Zeit durch Verwitterungs-Vorgänger zur heutigen Form umgewandelt wurden.Für die Forscher, die mehr über die Vergangenheit der Mars-Oberfläche herausfinden wollen, ist der Fund somit ein weiteres Indiz für die These, dass vor vielen Jahren noch Flüsse auf der Oberfläche des roten Planeten zu finden waren. Für alle anderen wird hier hingegen ein spannender Fund präsentiert, der zumindest mal etwas Abwechslung zu den sonst dominierenden Steinen diverser Formen bietet.