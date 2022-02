Cloud-Speicher ohne Abo: pCloud startet 75% Valentinstags-Rabatt

pCloud feiert den Tag der Liebe. Zum Valentinstag senkt Europas sicherster Cloud-Speicher die Preise und erlöst euch von kostenintensiven Abos. Lagert jetzt eure Dateien auf den europäischen, DSGVO-zertifizierten Servern. Die Lifetime-Pläne sind um 75 Prozent reduziert

pCloud: Der sicherste Cloud-Speicher in Europa

Endlich auf der sicheren Seite: Der beste Cloud-Speicher - Made in Europe!

Nur für kurze Zeit bietet der Schweizer Cloud-Speicheranbieter pCloud seine beliebten Premium- und Premium Plus-Tarife zum Schnäppchen-Preis an. Dabei könnt ihr euch zwischen Speicherkapazitäten mit 500 GB oder 2 TB entscheiden und euch mit einer einmaligen Zahlung lebenslang euren Cloud-Zugang sichern. Verabschiedet euch somit von hohen Abogebühren, versteckten Kosten oder zusätzlichen Aufpreisen. Die stark reduzierten pCloud-Angebote gelten ab sofort und nur bis einschließlich 15. Februar 2022. Ein perfektes Valentinstagsgeschenk für euch und eure Liebsten.Mit seinen strikten Schweizer Datenschutzgesetzen erfüllt pCloud die geltenden DSGVO-Richtlinien. Die Sicherheit eurer Daten hat hier oberstes Gebot. Sie lagern daher nicht irgendwo, sondern in zertifizierten Rechenzentren mit höchster Sicherheitsstufe innerhalb der Europäischen Union (EU). In fünffacher Ausführung werden sämtliche Dokumente, Bilder, Videos und Co. auf unterschiedlichen Servern erstellt und per 256-Bit-AES verschlüsselt. Und um euch den Wechsel besonders einfach zu gestalten, bietet euch pCloud einen einfachen und zuverlässigen Import eurer Dateien von Anbietern wie OneDrive, Google Drive oder Dropbox an.Der pCloud-Speicher ist kinderleicht zu bedienen und eignet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit nicht nur für Profis, sondern auch für Cloud-Einsteiger. Mit den zum Valentinstag stark reduzierten Premium-Lifetime-Tarifen könnt ihr von nahezu überall auf der Welt Zugriff auf eure Daten erhalten. Neben einem übersichtlichen Browser-Interface bietet euch das virtuelle pCloud-Drive eine Unterstützung für Windows-, Mac- und Linux-Systeme. Passende Apps für Smartphones und Tablets stehen außerdem unter Google Android und Apple iOS bereit. Und das Beste: Es gibt keine Begrenzung hinsichtlich Geschwindigkeiten oder Dateigrößen.