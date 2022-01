DRM von Netflix & Co.: GitHub muss hunderte Widevine-Forks löschen

Ende 2021 tauchte auf GitHub eine Sammlung an Scripts auf, mit denen man die Kopierschutzmaßnahmen zahlreicher Seiten, darunter Amazon, Netflix und Disney+, aushebeln kann. Diese hat ein Nutzer namens "Widevinedump" veröffentlicht. Seither kämpft die Industrie gegen Forks.

Industrie spielt Whac-a-Fork

DMCA-Takedowns zur proprietären Software

Es gibt in den USA einen Spielhallen-Automaten namens Whac-a-Mole. Dabei muss man mit einem Gummihammer auftauchende Maulwürfe möglichst schnell erwischen, woraufhin diese verschwinden und später gleich wieder den Kopf in die Höhe emporstrecken. Es ist ein Spiel, das nicht zu gewinnen ist, denn irgendwann einmal tauchen die Maulwürfe zu schnell auf.So ähnlich wird es wohl letztlich auch der Film-Lobby-Organisation Motion Picture Association (MPA) ergehen. Denn diese bekämpft die immer wieder auf GitHub auftauchenden Forks des als "Widevine Dump" bekannten Codes, zu gewinnen ist das aber auf lange Sicht wohl kaum. Denn wie das Filesharing-Blog TorrentFreak berichtet, konnte die MPA die erste Veröffentlichung der Script-Sammlung schnell von GitHub verbannen.Die MPA begründete das damals folgendermaßen: "Widevine ist eine proprietäre Software, die das Rippen von Streams verhindert, und die Skripte umgehen dies, indem sie eine Sicherheitslücke ausnutzen, die das Rippen von Streams ermöglicht. Es ist zwar nicht klar, ob die Repositories tatsächlich wegen eines DMCA-Takedowns verschwanden, für die Forks spielte das aber keine Rolle.Denn bereits in den ersten Tagen nach dem Auftauchen des Leaks tauchten hunderte "Abgabelungen" auf, diese beinhalteten auch teilweise kopierten Code. Es folgte ein weiterer DMCA-Takedown, dieser beinhaltete schier unzählige Links. GitHub sagt, dass man die Anfrage auf ganze Fork-Netzwerke angewandt hat, insgesamt waren 934 Repositories betroffen. Doch laut TorrentFreak kann man auf der Entwickler-Plattform aber immer noch Kopien finden und das wird sich wohl auch nicht so schnell ändern.