Widevinedump: DRM von Netflix & Co. geknackt - Downloads möglich

Auf GitHub sind verschiedene Repositories veröffentlicht worden, mit deren Code sich der DRM-Schutz diverser Streaming-Plattformen aushebeln lässt. Die Filme und Serien können so komplett heruntergeladen werden.

4K nicht gratis

Die meisten Streaming-Plattformen verwenden das DRM-System des Anbieters Widevine, der zum Suchmaschinenkonzern Google gehört. In Anlehnung daran verwendet der Nutzer, von dem die Codes veröffentlicht wurden, das Pseudonym Widevinedump . Die verschiedenen Skripte ermöglichen es laut einem Bericht des Magazins Torrent Freak , auch die 4K-Fassungen der Inhalte herunterzuladen, die von der Verwertungskette in der Regel besonders sorgsam behandelt werden.Mit den bereitgestellten Codes ist es demnach möglich, sich Content von Netflix Disney+ , HBO Max, Apple TV+ und Paramount+ zu beschaffen. Die Sourcen sollen dabei allerdings teils etwas älter sein. Sie sind auch nicht gerade mit besonders durchdachten Sicherheits-Methoden programmiert, so dass ihre Nutzung stets ein gewisses Risiko birgt.Das betrifft natürlich besonders Nutzer, die sich jetzt den Code von GitHub herunterladen und mit ihrem Streaming-Account nutzen, um Filme und Serien auch ohne Internet-Verbindung ansehen zu können. Hier ist das Risiko ziemlich groß, dass man von anderen Schutz-Systemen der Anbieter erkannt wird. Die Folgen können von einer Sperrung des Accounts bis hin zu juristischen Schritten reichen.Mit den öffentlich verfügbaren Skripten wird man Tests zufolge allerdings auch nur in der Lage sein, Content in FullHD-Formaten zu bekommen. Wer 4K-Videos bekommen will, muss sich mit Widevinedump in Verbindung setzen und soll die dafür nötigen Content Decryption Module (CDM) gegen Bezahlung erhalten. Es dürfte aber wohl wenig bringen, für diese zu zahlen, denn wahrscheinlich werden der DRM-Anbieter und die Streaming-Dienste schnell reagieren und die Download-Möglichkeiten wieder beseitigen.