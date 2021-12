Fritz!Repeater & Powerline: AVM verteilt weitere Fritz!OS 7.29-Updates

AVM setzt seinen Update-Marathon fort und beliefert ab sofort weitere Fritz!WLAN Repeater und diverse Fritz!Powerline-Produkte mit dem neuen Fritz!OS 7.29. Die Aktualisierung bringt neben Bugfixes vor allem Verbesserungen in Hinblick auf die System- und WLAN-Stabilität.

Verbesserungen und Änderungen mit FRITZ!OS 7.29 Verbesserung: Interoperabilität mit WLAN-Routern anderer Hersteller verbessert

Verbesserung: Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Verbesserung: Stabilität erhöht

AVM

Das Berliner IT-Unternehmen schiebt mit den heutigen Updates für den Fritz!Repeater 600 und den 600 v2 seine Fritz!OS 7.29-Firmware nach, die in den letzten Tagen unter anderem auch für die weit verbreiteten Fritz!Repeater 1750E und 1200 erschienen ist. Weiterhin kann die Aktualisierung auch für den Fritz!Repeater 6000 sowie die Fritz!Powerline 1260E und 1260 heruntergeladen werden. Der Download erfolgt am einfachsten über das Browser-Interface der verbundenen FritzBox (Mesh-WLAN-Übersicht) oder über die passenden Oberfläche der einzelnen Geräte.Wie anhand des unten aufgeführten Changelogs zu erkennen ist, halten sich die Neuerungen in Grenzen. Die Verbesserung der System- und WLAN-Stabilität dürfte allerdings bei vielen Nutzern Willkommen sein. Zusätzlich wurde an der Kompatibilität zu Routern anderer Hersteller geschraubt und die Stammzertifizierungsstellen aktualisiert. Ein deutlich größerer Schwung an neuen Funktionen wurde zuletzt mit Fritz!OS 7.27 im Sommer bereitgestellt, das unter anderem einen verbesserten Einrichtungsassistenten und einen einfacheren Wechsel der Zugangsart (WLAN- / LAN-Brücke) mit sich brachte.Sieht man sich in dieser Woche nach weiteren AVM-Updates um, sollte man auch dem Google Play Store (Android) und Apple App Store (iOS) einen Besuch abstatten. Der Hersteller verteilt hier unter anderem Aktualisierungen für seine MyFritz!App , die Fritz!App TV und die Fritz!App WLAN. Dabei werden unter anderem ein Dunkelmodus (Dark Mode) eingeführt und Fehler mit diversen Radiosendern behoben. Bereits in der letzten Woche erhielt zudem die Fritz!App Smart Home einen dunklen Anstrich und ermöglicht es seit dem, vielfältige Farben für die Fritz!Dect 500 Smart-Lampe auszuwählen.