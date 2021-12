Vodafone Callya Digital: Prepaid-Tarif erhält kostenlose 5G-Option

Aktuellen Informationen zufolge soll Vodafone seinen Prepaid-Tarif Callya Digital (15 GB) um eine kostenlose 5G-Option erweitern. Bisher konnten Kunden das 4G-LTE-Netz nutzen oder einen 5G-Aufpreis in Kauf nehmen. Letzterer soll ab dem 8. Dezember komplett entfallen.

Gratis 5G-Option soll am 8. Dezember verfügbar sein

15 GB LTE/5G + Allnet-Flat für mtl. 20 Euro

Der vor zwei Jahren eingeführte und erst vor wenigen Monaten aufgewertete Callya Digital-Tarif stellt Vodafones Konter gegen die stetig wachsende Anzahl so genannter Mobilfunk-Discounter dar. Mit einem Datenvolumen von mittlerweile 15 GB und einer Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze ist man für monatlich 20 Euro zumindest im Prepaid-Bereich vergleichsweise gut aufgestellt. Nun soll auch die 5G-Option inklusive sein.Wie der Blog Mobiflip aus Kreisen von Vodafone-Vertriebspartnern in Erfahrung bringen konnte, soll Vodafone sein 5G-Netz für den Callya Digital-Tarif ab dem 8. Dezember 2021 ohne zusätzliche Kosten freigeben. Bisher wurde diese Erweiterung optional zu einem Preis von 2,99 Euro pro Monat angeboten. Allem Anschein nach handelt es sich um eine zeitlich unbefristete Aufwertung, wobei die offizielle Bekanntgabe seitens Vodafone abzuwarten ist.An den weiteren Konditionen des Prepaid-Tarifs soll sich nichts ändern. Die Anschlusspreise dürften somit auch zukünftig entfallen und die Datenraten von bis zu 500 MBit/s im Download und bis zu 100 MBit/s im Upload trotz 5G-Option erhalten bleiben. Sollte der Tarif nach den kommenden Änderungen dieser Woche für euch interessant sein, empfehlen wir vorab einen Blick auf die Netzabdeckung von Vodafone , die euch sowohl über den theoretischen 4G-LTE-, als auch den 5G-Empfang informiert.Die kostenlose 5G-Erweiterung soll lediglich für den Callya Digital-Tarif (15 GB) bereitstehen. Der erst kürzlich eingeführte Callya Digital Lite mit 7,5 GB Datenvolumen zum Preis von 15 Euro pro Monat ist weiterhin auf die kostenpflichtige Option angewiesen.