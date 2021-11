Callya Digital Lite: Vodafone startet neuen Prepaid-Tarif mit 7,5 GB

Der Netzbetreiber Vodafone will sich gegen Mobilfunk-Discounter besser aufstellen und stellt einen neuen Prepaid-Tarif vor. Der Callya Digital Lite bietet 7,5 GB Datenvolumen nebst einer Allnet-Flat im LTE-Netz. Mit einem Preis von monatlich 15 Euro dürfte man es schwer haben.

Das schnelle Vodafone LTE-Netz mit 500 MBit/s als Aushängeschild

Prepaid-Optionen ab 4,99 Euro pro Monat

Bei der Schnäppchensuche im Bereich von Mobilfunkangeboten gilt eine einfache Faustregel: Pro Gigabyte an Datenvolumen sollte maximal ein Euro fällig werden. So zumindest ist es bei günstigen Prepaid- oder monatlich kündbaren Discounter-Tarifen der Fall, wenn auch vorrangig im O2-Netz . Mit dem kürzlich eingeführten Callya Digital für 20 Euro pro Monat und einem Datenvolumen in Höhe von 20 GB hat Vodafone einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, der neue Light-Tarif geht jedoch einen weiteren zurück.Zu einem Preis von 15 Euro, die alle vier Wochen fällig werden, verkauft der Netzbetreiber den Callya Digital Light, ein Prepaid-Tarif mit 7,5 GB Datenvolumen und klassischer Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Im Gegensatz zum normalen Callya Digital liegt hier das Euro-Gigabyte-Verhältnis jedoch nicht bei einem annehmbaren Faktor 1,33, sondern bei zwei Euro pro Gigabyte. Durchaus positiv sind allerdings die Geschwindigkeiten: Bis zu 500 MBit/s im Download und maximal 100 MBit/s im Upload über das 4G-LTE-Max-Netz von Vodafone.Für weitere 2,99 Euro pro Monat kann der Callya Digital Lite mit einer 5G-Option gebucht werden. Zudem erhalten interessierten Kunden eine Gutschrift von 10 Euro bei der Mitnahme ihrer alten Rufnummer. Abseits des Callya Digital (Lite) verbleiben zudem die Prepaid-Tarife Callya Start (1 GB / 4,99 Euro), Callya Allnet Flat S (3 GB / 9,99 Euro) und die kostenlose Callya Classic-Option mit einzelner Abrechnung von Gesprächsminuten, SMS und versurften Megabyte. Mit dem eigens betriebenen Discounter SIMon macht sich Vodafone jedoch auch selbst Konkurrenz.