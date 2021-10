Sonos Beam 2: Das grandiose Soundbar-Upgrade mit Dolby Atmos

Sonos stellt die zweite Generation seiner Beam-Soundbar vor und mit ihr einen der besten und gleichzeitig kompaktesten TV-Lautsprecher. Samt Dolby Atmos, Multiroom-Support und einfachster Einrichtung wird aus dem nächsten Serien-Marathon ein immersives Erlebnis.

Der einfachste Weg, den Klang seines Fernsehers im Wohnzimmer deutlich aufzuwerten, führt über eine Soundbar. Stehen zudem ein virtueller Surround-Sound, Sprachassistenten, WLAN-Verbindung und Multiroom-Tauglichkeit auf der Wunschliste, stellt die neue Sonos Beam der zweiten Generation definitiv die beste Wahl dar. In bekannter Sonos-Qualität treffen ein raumfüllender Sound auf kristallklare Dialoge und ein mitreißendes Entertainment. Und das in einem kompakten Format, das nahezu vor oder unter jeden Fernseher passt.Die neue Generation der Sonos Beam-Soundbar zeigt sich mit einem deutlich schnelleren Prozessor und der Unterstützung des HDMI eARC-Anschlusses. Somit kommt man nicht nur in den Genuss von Audioformaten in höherer Auflösung, sondern auch in den der allseits beliebten Dolby Atmos-Technologie. Fünf digitale Verstärker, vier Mitteltöner, drei passive Strahler und ein Hochtöner sorgen für virtuellen 3D-Sound, der seinesgleichen sucht. Der Hersteller verspricht , dass euch Filmmusik von allen Seiten umgibt und es sich so anfühlt, als ob Flugzeuge über euch hinweg fliegen und Schauspieler direkt durch euren Raum laufen.Für den Aufbau des Sonos Beam (2. Generation) müssen nur zwei Kabel angeschlossen werden und dank der einfachen NFC-Einrichtung erhält man in Minutenschnelle eine eindrucksvolle Sound Experience. Die bewährte Trueplay-Technik ermittelt die Akustik in euren vier Wänden und stimmt die Soundbar perfekt darauf ab. Per WLAN könnt ihr den Beam-Lautsprecher zudem als Multiroom-Speaker nutzen und mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa und dem Google Assistant verbinden. Ebenso werden Features wie AirPlay 2 und die Synchronisation eurer klassischen TV-Fernbedienung mit der Sonos Beam geboten.Wer bereits einen Sonos One, SL, Five oder die ältere Play-Generation sein Eigen nennt, kann die Beam-Soundbar mit diesen kombinieren, um ein verbessertes Surround-Feeling zu erschaffen. Ebenso ist der optionale Sonos Sub(woofer) kompatibel, der für einen noch ausdrucksvolleren Bass eine sinnvolle Erweiterung zur Sonos Beam darstellt. Wichtig ist: Alles kann, nichts muss. Ihr könnt die neue Soundbar sowohl eigenständig mit einem grandiosen Sound nutzen, als euch auch ein komplettes Sonos-Ökosystem aufbauen.