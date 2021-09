Bester Sound überall: Der smarte Sonos Roam Bluetooth-Speaker

Mit dem Sonos Roam verbinden die Audio-Spezialisten aus den USA ihr WLAN- und Bluetooth-Ökosystem und kombinieren es in einem besonders kompakten, kabellosen Lautsprecher. Den wetterfesten und vor allem kraftvollen Speaker gibt es jetzt besonders günstig bei Saturn

Starker Sound, der gegen Wind und Wetter geschützt ist

Mehr als nur ein einfacher Bluetooth-Lautsprecher

Kompakter Bluetooth-Lautsprecher für überall!

Sonos

Wer bereits mit dem Sonos-Universum geliebäugelt, jedoch bisher einen wirklich mobilen Speaker vermisst hat, der kommt mit dem Sonos Roam voll und ganz auf seine Kosten. Nicht nur kann der Bluetooth-Lautsprecher in den eigenen vier Wänden dank zusätzlicher WLAN-Verbindung auch mit seinen Multiroom-Funktionen überzeugen, er macht vor allem im Outdoor-Bereich eine besonders gute Figur und besticht mit einem klaren, detailreichen und kraftvollen Klang. Zu verdanken ist das der präzise entwickelten Akustik des kalifornischen Unternehmens.Mit Hilfe des integrierten Trueplay Tunings passt sich der Sound des Sonos Roam automatisch der Umgebung an. Somit erreicht der Speaker in allen Umgebungen ein ausbalanciertes und hochwertiges Klangbild, egal ob im Wohnzimmer oder dem Campingplatz. Unter der Haube sorgen dafür Hoch- und Mitteltöner in Verbindung mit zwei digitalen Verstärkern. Der Hersteller verspricht trotz des kompakten Design zudem einen intensiven Bass. Und wer mehr Aufdrehen möchte, der kann zwei Sonos Roam zu einem noch kraftvolleren Stereo-Paar verbinden.Auch wenn sich der Sommer bereits dem Ende zuneigt, ist der Sonos Roam ein Allwetter-Begleiter. Der nur 430 Gramm leichte Wireless-Speaker ist nach dem IP67-Standard zertifiziert und somit vor Wasser und Staub geschützt. Eine kleine Regendusche macht dem Roam somit nichts aus und auch Stürze kann er ab. Ein wichtiger Faktor unterwegs ist natürlich die Akkulaufzeit: Bis zu 10 Stunden hält der Bluetooth-Lautsprecher mit einer Ladung durch. Via USB-C oder der optionalen magnetischen Ladestation ist er zudem schnell aufgeladen.Der Sonos Roam ist nicht nur ein besonders portabler Bluetooth-Lautsprecher mit WLAN-Anbindung, er profitiert auch vom Sonos-Ökosystem und seinen Technologien für einen reibungslosen Multiroom- und Smart-Home-Betrieb . So unterstützt der Speaker zum Beispiel die AirPlay 2-Technik zum Streamen von Musik und mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant lassen sich zu Hause kompatible Lampen, Steckdosen, Thermostate und Co. steuern. Wer die Assistenten aufgrund seiner Privatsphäre lieber deaktiviert, kann den kleinen Lautsprecher zudem mit Hilfe klassischer Tasten bedienen.