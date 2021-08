Sonos Roam: Der grandiose Bluetooth-Speaker jetzt im Saturn-Sale

Die Audio-Spezialisten von Sonos sind nicht nur bekannt für ihre modernen WLAN-Speaker, sondern auch für passende Bluetooth-Alternative wie den Sonos Roam. Die kabellosen und wasserfesten Lautsprecher mit Premium-Sound gibt es jetzt günstig im Online-Shop von Saturn

Nach dem voluminösen "Move" stellt der US-amerikanische Hersteller mit dem Sonos Roam in diesem Jahr seinen ersten Kompakt-Lautsprecher mit WLAN- und Bluetooth-Verbindung vor, um neben den bekannten Multiroom-Funktionen auch unterwegs klanglich optimal aufgestellt zu sein. Trotz seines kompakten Formats überzeugt der Wireless-Speaker mit einer präzise entwickelten Akustik, die für einen klaren und detailreichen Sound sorgt.Mit seinem Gewicht von nur 430 Gramm und einem nach IP67-Standard vor Wasser und Staub geschütztem Gehäuse ist der Sonos Roam nicht nur schnell im Rucksack verstaut, sondern auch wind-, wetter- und sturzfest. Dabei verspricht der Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und eine besonders schnelle Aufladung - entweder kabelgebunden via USB-C oder mit Hilfe der optional erhältlichen magnetischen Ladestation.Seinen ausbalancierten und hochwertigen Sound erreicht der Sonos Roam vor allem dank seiner Trueplay Tuning-Technologie, die sich automatisch an die Umgebung des Lautsprechers anpasst. Technisch kommen dabei zwei digitale Verstärker nebst Hoch- und Mitteltöner zum Einsatz, die einen klaren Klang und gleichzeitig kraftvolle Bässe liefern. Dabei ist es egal, ob man den Speaker zuhause im WLAN- oder bei Outdoor-Aktivitäten via Bluetooth betreibt, Sonos verspricht einen perfekten Sound überall.Doch der Sonos Roam ist nicht nur ein klassischer WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher, er bietet alle Vorteile der Multiroom-Erfahrung. Von der Sonos-App zum Personalisieren des Sounds über Streaming-Technologien wie AirPlay 2 bis hin zur Unterstützung von Sprachassistenten wie Amazon Alexa und dem Google Assistant. Somit lassen sich nicht nur eure Musik, sondern auch sämtliche Smart-Home-Geräte in eurem Haushalt steuern. Alternativ kann der Roam über klassische Tasten direkt am Lautsprecher gesteuert werden.Für einen noch besseren Stereo-Sound können zwei Sonos Roam miteinander kombiniert werden, was für eine klare Trennung des Audiosignals sorgt und eine noch breitere Klangbühne schafft. Passend bietet man den Roam in zwei Farben an, Weiß und Schwarz.