Disney+, Netflix & Prime Video: Die neuen Filme und Serien der Woche

Mit mehr als 40 Neustarts stehen auch in dieser Woche ein Vielzahl an Filmen und Serien auf dem Programm von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Zu den Highlights zählen unter anderem Hawkeye, Hanna und die Bushido-Doku. Alle Starttermine findet ihr hier im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 47

I Am Mother ab 22. November

Outlaws ab 22. November

Masters of the Universe: Revelation: Teil 2 ab 23. November

Begründeter Zweifel: Die Geschichte zweier Entführungen ab 23. November

Waffels und Mochis Festtagsschmaus ab 23. November

Selling Sunset: Staffel 4 ab 24. November

Bruised ab 24. November

True Story ab 24. November

Rote Robin ab 24. November

F is for Family: Staffel 5 ab 25. November

Super Crooks ab 25. November

Light the Night ab 26. November

Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier ab 26. November

A Castle For Christmas ab 26. November

School of Chocolate ab 26. November

Green Snake ab 26. November

Elfen ab 28. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 47

Contagion ab 22. November

Crazy, Stupid, Love ab 23. November

Hanna - Staffel 3 ab 24. November

Unzensiert - Bushido's Wahrheit ab 26. November

Anni Da Cane ab 26. November

Burning ab 26. November

Black Friday ab 26. November

Assassin's Creed ab 27. November

Ooops! 2 - Land in Sicht ab 28. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 47

Hawkeye - Staffel 1 ab 24. November

Becoming Cousteau ab 24. November

The Choe Show - Staffel 1 ab 24. November

Deep State - Staffel 1 & 2 ab 24. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of What If ab 24. November

The Beatles: Get Back - Teil 1 ab 25. November

The Beatles: Get Back - Teil 2 ab 26. November

Rivalen: Löwen vs. Büffel ab 26. November

Black Swan ab 26. November

Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit ab 26. November

Flightplan - Ohne jede Spur ab 26. November

Golden Twenties ab 26. November

Hollywoodtürke ab 26. November

Kevin - Allein gegen alle ab 26. November

The Day after Tomorrow ab 26. November

The Beatles: Get Back - Teil 3 ab 27. November

In der Woche vom 22. bis 28. November 2021 freut man sich nicht nur auf den Black Friday, sondern vor allem auf den Startschuss für Marvel's neue Serie Hawkeye mit Avengers-Kinodarsteller Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga und Florence Pugh. Abseits davon zeigt der Micky Maus-Konzern zwei Staffeln von Deep State und namhafte Lizenztitel, zu denen unter anderem Black Swan, Flightplan, Déja Vu und The Day after Tomorrow gehören. Erst vor wenigen Tagen kündigte man zudem das Disney+-Lineup für Dezember an. Netflix hält für seine Abonnenten in den nächsten Tagen den Sci-Fi-Thriller I Am Mother und den zweiten Teil von Masters of the Universe: Revelation bereit. Außerdem geht F is for Family in die fünfte Staffel und mit True Story startet man eine neue Miniserie mit Kevin Hart, Wesley Snipes und Tawny Newsome. Amazon Prime Video holt sich passend zur Corona-Pandemie den Film Contagion zurück, zeigt die dritte Staffel von Hanna und bewirbt stark seine neue Dokumentation über den Skandal-Rapper Bushido. Ebenso kann man zum Ende der Woche Assassin's Creed streamen.