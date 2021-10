Hawkeye startet mit Doppelfolge bei Disney+, neuer Serientrailer

Noch in diesem Jahr geht mit Hawkeye die nächste Marvel-Serie bei Disney+ an den Start - dass diese mehr als nur weihnachtliche Stimmung und einen trockenen Humor zu bieten hat, macht jetzt ein weiterer Teaser-Trailer deutlich, der neben bereits bekanntem Material auch einige neue Ausschnitte zeigt.Für die sechsteilige Serie Hawkeye schlüpft Jeremy Renner erneut in die Rolle des titelgebenden Helden und ehemaligen Avenger, der eigentlich nur ein friedliches Weihnachten mit seiner Familie in New York City verbringen möchte. Wenig überraschend wird daraus jedoch nichts, da Hawkeye von den Problemen seiner Vergangenheit eingeholt wird. Ebenfalls mit dabei ist Hailee Steinfeld, die in die Rolle von Kate Bishop schlüpft.Zusammen mit dem neuen Teaser-Trailer hat Disney zudem noch eine weitere kleine Überraschung parat: Wenn Hawkeye am 24. November 2021 bei Disney+ startet, dürfen wir uns gleich auf zwei Folgen am Stück freuen.