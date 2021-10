Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im November 2021

Für Mitglieder von Amazon Prime Video stehen im November 2021 insgesamt 40 neue Filme und Serien zum Streamen bereit. Fans von Harry Potter, dem FC Bayern München und Bushido kommen dabei besonders auf ihre Kosten. Wir zeigen alle Starttermine im Überblick.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im November 2021

The Kids Are Alright ab 1. November

Stumptown - Staffel 11 ab 1. November

Der Kleine Tiger Daniel - Staffeln 1+2 ab 1. November

FC Bayern: Behind the Legend - Staffel 1 ab 2. November

Das Rad der Zeit - Staffel 1 ab 19. November

Der Beischläfer - Staffel 2 ab 12. November

Always Jane ab 12. November

All Or Nothing: Toronto Maple Leafs - Staffel 1 ab 12. November

Harrow - Staffeln 1+2 ab 15. November

Hanna - Staffel 3 ab 24. November

Unzensiert - Bushido's Wahrheit ab 26. November

Amazon Prime Video: Neue Filme im November 2021

Memoir of a Murder ab 4. November

A Man named Scott ab 5. November

Der Unsichtbare ab 9. November

1162 - Die Schlacht um Taian ab 11. November

Viele Grüße vom Weihnachtsmann ab 11. November

Mayor Pete ab 12. November

Stille Nacht - Eine wahre Weihnachtsgeschichte ab 13. November

The Equalizer 2 ab 14. November

Emma ab 16. November

The Clone - Schlüssel zur Unsterblichkeit ab 16. November

White Snake- Die Legende der weißen Schlange ab 17. November

Harry Potter und der Stein der Weisen ab 18. November

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ab 18. November

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ab 18. November

Harry Potter und der Feuerkelch ab 18. November

Harry Potter und der Halbblutprinz ab 18. November

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 & 2 ab 18. November

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ab 18. November

Contagion ab 22. November

Crazy, Stupid, Love ab 23. November

Anni Da Cane ab 26. November

Burning ab 26. November

Black Friday ab 26. November

Assassin's Creed ab 27. November

Ooops! 2 - Land in Sicht ab 28. November

Outbreak ab 29. November

Catch Me! ab 29. November

The 6th Day ab 29. November

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ab 30. November

Im kommenden Monat rücken bei Amazon vor allem deutsche Produktionen in den Mittelpunkt. In einer "Behind the Legend"-Dokumentation gibt es exklusive Einblicke in den Alltag des FC Bayern München und Der Beischläfer mit Markus Stoll (Harry G) und Lisa Bitter geht in eine zweite Staffel. Abseits davon plaudert einer der "erfolgreichsten und umstrittensten Künstler Deutschlands" aus dem Nähkästchen - Rapper Bushido. Prime Video verspricht auch hierbei den Blick hinter die Kulissen des Familienlebens von Anis Ferchichi.Weiterhin strahlt der Video-Streaming-Dienst im November die dritte Staffel des Originals Hanna aus und zeigt mit Always Jane eine eigene Coming-of-Age Dokuserie über eine Transgender-Teenagerin und ihre Familie. Als Highlights werden außerdem das Horror-Drama Der Unsichtbare und das komödiantische Drama Emma mit Anya Taylor-Joy im Programm aufgeführt. Die Film-Flatrate bietet im kommenden Monat ebenfalls Zugriff auf alle Teile der Harry Potter-Filmreihe, vom Stein der Weisen bis hin zu den Heiligtümern des Todes. Gleiches gilt für Phantastische Tierwesen.Gefallen dürfte man des weiteren an Assassin's Creed, The Equalizer 2, Catch Me! und Crazy, Stupid, Love finden. Abschließend kann man sich den 1. November rot im Kalender anstreichen, wenn man sich den Sci-Fi-Hit Dune auf den Fernseher ins Wohnzimmer holen möchte.