Neu auf Disney+ & Star: Alle Filme und Serien im Dezember 2021

Der Streaming-Dienst Disney+ gibt seine Film- und Serien-Highlights für den kommenden Monat bekannt. Im Dezember verzeichnet der Micky Maus-Konzern und sein Star-Channel mehr als 55 Neustarts, darunter auch eine große Auswahl an passenden Filmen zur Weihnachtszeit.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Dezember 2021

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 5, 7, 11, 14-16 ab 1. Dezember

Der Zweite Weltkrieg - Apokalypse der Moderne - Staffel 1 ab 1. Dezember

Small World - Kleine ganz groß - Staffel 1 ab 1. Dezember

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - Staffel 7 ab 1. Dezember

The Nightcrawlers ab 3. Dezember

Die Virus-Jäger ab 3. Dezember

Spielt das Wetter verrückt? ab 3. Dezember

Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt! ab 3. Dezember

Welcome to Earth ab 8. Dezember

Zurück von den Toten ab 10. Dezember

Abenteuer Ägypten - Staffel 1 ab 15. Dezember

Muppet Babies ab 15. Dezember

Foodtastic - Staffel 1 ab 15. Dezember

D-Day: Operation Neptune ab 17. Dezember

Port Security: Hamburg ab 17. Dezember

Unsinkbar: Japans verschollenes Schlachtschiff ab 17. Dezember

Naturgewalten hautnah ab 17. Dezember

Arendelle Castle Yule Log: Cut Paper Edition ab 17. Dezember

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer - Staffel 2 ab 29. Dezember

Club Micky Maus - Staffel 4 ab 29. Dezember

Das Buch von Boba Fett ab 29. Dezember

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Dezember 2021

King Arthur ab 3. Dezember

Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger ab 3. Dezember

Little Miss Sunshine ab 3. Dezember

Der gebuchte Mann ab 3. Dezember

Titanic ab 3. Dezember

Good Trouble - Staffel 3 ab 8. Dezember

Trust - Staffel 1 ab 8. Dezember

Ron läuft schief ab 15. Dezember

Al Davis vs. the NFL ab 17. Dezember

Angry Sky ab 17. Dezember

The Band that wouldn't die ab 17. Dezember

The Best that never was ab 17. Dezember

Big Shot ab 17. Dezember

Brian and the Boz ab 17. Dezember

Broke ab 17. Dezember

Fantastic Lies ab 17. Dezember

Galacticos ab 17. Dezember

No Crossover: Allen ab 17. Dezember

Run Ricky Run ab 17. Dezember

Silly little Game ab 17. Dezember

Slaying the Badger ab 17. Dezember

Small Potatoes: Who killed the USFI? ab 17. Dezember

This magic Moment ab 17. Dezember

Brickleberry - Staffel 1-3 ab 22. Dezember

Mysterious Mermaids - Staffel 3 ab 22. Dezember

Wunderbare Jahre ab 22. Dezember

25 Stunden ab 24. Dezember

The Favourite - Intrigen und Irrsinn ab 24. Dezember

Begabt - Die Gleichung eines Lebens ab 24. Dezember

Taffe Mädels ab 24. Dezember

Juno ab 24. Dezember

Criminal Minds: Beyond Borders - Staffel 1&2 ab 29. Dezember

Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone ab 31. Dezember

Pearl Harbor ab 31. Dezember

The Rock - Fels der Entscheidung ab 31. Dezember

Derek DelGaudio's In & Of Itself ab 31. Dezember

Nomadland ab 31. Dezember

Pünktlich zu den anstehenden Feiertagen holt Disney+ die Klassiker aus dem Keller und streamt im Dezember unter anderem weihnachtliche Filme und Serien wie Santa Clause, Kevin allein zu Haus, Das Wunder von Manhattan, Die Muppets Weihnachtsgeschichte und diverse Ableger aus dem Micky Maus- und Frozen-Universum. Abseits davon feiern das Star Wars-Abenteuer "Das Buch von Boba Fett" und das bereits im Kino angelaufene Filmdrama Nomadland mit Oscar-Preisträgerin Frances McDormand ihre Streaming-Premieren auf Disney+ bzw. im angebundenen Star-Channel.Zu den weiteren Highlights im Dezember gehören die Original-Serien und- Filme Ein großer Sprung, Gregs Tagebuch, Welcome the Earth (National Geographic) sowie Wunderbare Jahre. Außerdem sieht man die siebte Staffel von Marvel's Agents of Shield und viele namhafte Blockbuster. Zu diesen gehören zum Beispiel Titanic, Life of Pi, Taffe Mädels, Juno, Pearl Harbor, The Rock, Maze Runner und King Arthur. Exklusiv kann auf Disney+ abschließend Ridley Scott's Historienfilm The Last Duel mit Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer und Ben Affleck bereits ab dem 1. Dezember gestreamt werden.