Amazon behebt Pfeif-Probleme beim Smart Plug durch Downgrade

Amazon hat dem Anschein nach durch ein neues Firmware-Update der smarten Steckdose Amazon Smart Plug bei vielen Nutzern unbeabsichtigt ein Problem verursacht. Die Steckdose gab ein nerviges Pfeifgeräusch von sich. Nun gibt es eine Lösung für den Fehler.

Firmware-Verteilung gestoppt

So prüft ihr euren Smart Plug

Beste Elektronik-Angebote inkl. Preisvergleich

Alle Angebote auf der neuen Aktionsseite

Das berichtet unter anderem Caschy in seinem Weblog . Der Amazon Smart Plug war demnach durch die neue Firmware-Version 205000009 von dem "Audio-Problem" betroffen. Nachdem sich die ersten Nutzer darüber in den sozialen Medien und in den diversen Foren ausgetauscht hatten, dass sie plötzlich einen Pfeifton ausgehend von ihren smarten Steckdosen bemerkt hatten, hatte sich Amazon dem Problem angenommen. Das Problem wurde bestätigt. Der Konzern hatte vor Kurzem mitgeteilt, dass man den Fehler untersucht und eine Lösung bereitstellen wird.Diese Lösung ist nun da: Es gibt zunächst einmal ein Downgrade. Das wird automatisch erfolgen, genauso wie die regulären Updates auch. Amazon verteilt laut Caschy nun wieder die Version 204000017, die nicht von dem Pfeifton betroffen ist. Für alle Nutzer, die bei sich den Pfeifton bemerkt hatten, heißt es daher nun abwarten. Sie sollten ihre Geräte - falls sie zwischenzeitlich vom Strom getrennt wurden - wieder einstecken und warten, bis das Update bei ihnen ankommt. Forcieren kann man das aktuell allerdings nicht. Das verbuchte Firmware-Update würde von Amazon gestoppt, sodass nicht weiter Nutzer betroffen sein sollten.Über die Alexa-App kann man in der Zwischenzeit überprüfen, welche Firmware-Version bei seinen Geräten zum Einsatz kommt. Der Hinweis zur Firmware ist etwas versteckt: Man wählt über den Reiter "Mehr" die Einstellungen und dann die Geräteeinstellungen. Dort sind alle Geräte im Netzwerk zu sehen. Nach dem Klick auf den Smart Plug muss man rechts oben die Einstellungen für das Gerät öffnen. In den Informationen zum Gerät taucht dann auch die Firmware-Version auf.