Prime Video, Disney+ & Netflix: Die neuen Serien und Filme der Woche

In dieser Woche fahren die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 55 Serien und Filmen auf. Zu den Highlights zählen unter anderem Star Trek Discovery, Riverdale, Harry Potter und Cowboy Bebop. Unsere Übersicht zeigt euch alle Neustarts.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 46

Johnny Test und die Suche nach dem ultimativen Fleischbällchen ab 16. November

StoryBots: Laugh, Learn, Sing ab 16. November

The Purge: Election Year ab 16. November

Ouija: Origin of Evil ab 16. November

Jason Bourne ab 16. November

The Boss ab 16. November

Manchester by the Sea ab 16. November

My Big Fat Greek Wedding 2 ab 16. November

Bad Neighbours 2 ab 16. November

Trolls ab 16. November

Keeping Up with the Kardashians: Season 7-8 ab 17. November

Riverdale: Staffel 6 ab 17. November

Christmas Flow ab 17. November

An der perforierten Linie abreißen ab 17. November

La reina del flow: Staffel 2 ab 17. November

Tiger King 2 ab 17. November

Nach Hause ab 18. November

Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern ab 18. November

Carlos Ballarta: False Prophet ab 18. November

Hunde im All ab 18. November

Die Flummel ab 19. November

tick, tick...BOOM! ab 19. November

Love Me Instead ab 19. November

Der Knall ab 19. November

Star Trek Discovery: Staffel 4 ab 19. November

Explained: Unser Kopf: Staffel 2 ab 19. November

Reflection of You ab 19. November

Cowboy Bebop ab 19. November

Hellbound ab 19. November

Blown Away: Christmas ab 19. November

New World ab 20. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 46

Harrow - Staffeln 1+2 ab 15. November

Emma ab 16. November

The Clone - Schlüssel zur Unsterblichkeit ab 16. November

White Snake- Die Legende der weißen Schlange ab 17. November

Harry Potter und der Stein der Weisen ab 18. November

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ab 18. November

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ab 18. November

Harry Potter und der Feuerkelch ab 18. November

Harry Potter und der Halbblutprinz ab 18. November

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 & 2 ab 18. November

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ab 18. November

Das Rad der Zeit - Staffel 1 ab 19. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 46

Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium ab 17. November

Snowfall - Staffel 4 ab 17. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of Black Widow ab 17. November

Auf den Spuren verfluchter Orte - Staffel 1 ab 17. November

Micky Maus: Spielhaus - Staffel 1 ab 17. November

World's Deadliest: Jaws and Sins - Staffel 1 ab 17. November

No Man Left Behind - Staffel 1 ab 17. November

Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen ab 19. November

Zwischen zwei Leben ab 19. November

Krieg gegen Drogen ab 19. November

Mammoths Unearthed ab 19. November

Mann gegen Löwe ab 19. November

Million Dollar Moon Rock Heist ab 19. November

The Next Mega Tsunami ab 19. November

Vom 15. bis 21. November hat vor allem Netflix die Nase vorn. Hier erscheint nicht nur der Löwenanteil an neuen Filmen und Serien, sondern auch die in dieser Woche namhaftesten. Im Mittelpunkt steht Star Trek Discovery . Die Sci-Fi-Serie geht ab Freitag in die vierte Staffel. Neue Folgen gibt es zudem von Riverdale zu sehen und mit Cowboy Bebop feiert die Anime-Realverfilmung in einer ersten Staffel mit John Cho, Mustafa Shakir und Daniella Pineda ihre Premiere. Außerdem sieht man auf Netflix Manchester by the Sea, die Doku Tiger King 2 und die erste Staffel von Hellbound.Bei Amazon Prime Video dürften in dieser Woche vor allem Harry Potter-Fans auf ihre Kosten kommen. Nicht nur sind alle sieben Teile der Filmreihe im Prime-Abo enthalten, auch der erste Teil von Phantastische Tierwesen ist mit dabei. Hinzu kommen der Auftakt für Das Rad der Zeit und die Komödie Emma mit Anya Taylor-Joy. Disney+ und der Star-Channel lassen zudem die 90er-Jahre aufleben, zeigen die vierte Staffel von Snowfall und konnten sich zeitweilig den sehenswerten Raumfahrt-Streifen Hidden Figures sichern. Nächste Woche steht hier die erste Staffel von Marvel's Hawkeye an.