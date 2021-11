Sensationeller Ausblick von der ISS: Sonnensturm sorgt für echte Show

Dass man von der ISS einen sehr guten Ausblick genießt, ist klar. Jüngst konnten die Astronauten auf der Internationalen Raumstation aber eine besonders spektakuläre Show bestaunen. Ein heftiger Sonnensturm hatte für extrem klare Polarlichter gesorgt.

Da geht über Nordamerika eine echte Lightshow los

Ein letzter Blumenstrauß

Ende letzten Monats konnten wir über einen starken Ausbruch auf der Sonne berichten, der die sonst lokal begrenzten Polarlichter sogar in unsere Breitengrade vorstoßen ließ. War die Beobachtung wegen der unpassenden Wetterlage in Deutschland trotzdem weiter eine Glücksache, bot sich etwas weiter oben dafür ein ungetrübter Blick auf eine der stärksten kosmischen Lichtschauspiele der letzten Jahre. Thomas Pesquet von der Europäischen Weltraumorganisation ESA ist es zu verdanken, dass wir auch auf der Erde einen kleinen Eindruck von dem Spektakel bekommen können.Pesquet liefert auf Twitter ein Bild, dass extrem intensive Polarlichter über dem nordamerikanischen Kontinent zeigt. "Wir konnten die stärksten Polarlichter der gesamten Mission über Nordamerika und Kanada beobachten", so der ESA-Astronaut. Demnach hatten die Spitzen des Phänomens sogar über die Umlaufbahn der ISS ins All hinausgereicht. "Wir flogen direkt über das Zentrum des Rings, überall schnelle Wellen und Pulse", so Pesquet weiter.In der Bildbeschreibung auf Flickr liefert der französische Raumfahrer dann noch eine etwas blumigere Darstellung des Erlebnisses: "Die Natur hat beschlossen, uns einen letzten Blumenstrauß für die Abreise zu schenken: Es hat dem Norden Amerikas eine echte Krone aufgesetzt, mit Gipfeln, die unsere Höhe zu übertreffen schienen und schnellen Pulsationen, die blau-grüne Wellen zeichneten, es schien wie ein Atemzug! Wir flogen hindurch, die Nasen an die Fenster gedrückt."