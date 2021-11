Comeback: Aldi Talk-Jahrespakete mit bis zu 100 GB LTE sind zurück

Der Mobilfunk-Discounter Aldi Talk wird ab dem 18. November erneut seine Jahrespakete anbieten, die für einen Zeitraum von 365 Tagen bis zu 100 GB Datenvolumen nebst Allnet-Flat für Telefonate und SMS als Prepaid-Tarif bieten. Die Preise beginnen bekanntlich ab 59,99 Euro.

Die Aldi Talk Mega Bundles

Aldi Talk

Im nahezu halbjährlichen Rhythmus feiern die Aldi Talk-Jahrespakete pünktlich zur Vorweihnachtszeit ihr Comeback in den lokalen Filialen der Lebensmittel-Discounter Aldi Nord und Aldi Süd. Der Kauf vor Ort wird vom 18. November bis zum 31. Dezember 2021 möglich sein. Wie einst im Juni bleiben die Eckdaten der Prepaid-Tarife erhalten. Kunden haben die Wahl aus ein Jahr gültigen Datenpaketen mit 12, 50 oder 100 GB Datenvolumen im O2-LTE-Netz der Telefónica Deutschland. Eine Allnet-Flat samt EU-Roaming ist ebenfalls enthalten.Das Angebot gilt sowohl für Neu-, als auch für Bestandskunden von Aldi Talk. Im Kleingedruckten gibt der Mobilfunk-Discounter an, dass die Geschwindigkeiten im Download und Upload auf 25 MBit/s respektive 10 MBit/s begrenzt sind. Zudem muss das gebuchte Datenvolumen innerhalb eines Jahres verbraucht werden, da dieses sonst am Ende des 365-Tage-Zeitraums verfällt.Wer über das Inklusivvolumen hinaus zusätzliche Datenpakete buchen möchte, erhält diese zwischen 1 GB bis 5 GB für 5,99 Euro bis 14,99 Euro. Ebenso werden eintägig gültige Surf-Tickets mit bis zu 10 GB angeboten.Parallel zu den Jahrespaketen bietet Aldi Talk zwei "Mega-Bundles" an, die das Jahrespaket XS und S mit einem Samsung Galaxy A03s oder Samsung Galaxy A12 kombinieren. Die Preise hierfür liegen bei 149 Euro und 189 Euro. Abzüglich der Jahresgrundgebühr der Prepaid-Tarife landet man bei einem rechnerischen Gerätepreis von jeweils etwa 89 Euro. Ein annehmbarer Deal, wenn man bedenkt, dass die beiden Android-Smartphones im Preisvergleich derzeit ab 138 Euro (A03s) bzw. 149 Euro (A12) gelistet werden.