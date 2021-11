Oppo A54 5G im Akku-Test: 5G-Hotspot und Live-Streaming ohne Ende

Ein Mittelklasse-Smartphone mit 5000 mAh unter der Haube: Wie weit reicht der Akku ? Wir fühlen dem Oppo A54 5G auf den Zahn und testen das Smartphone als mobilen 5G-Router, Dauer-Streamer und im Alltags-Benchmark. Wie viele Stunden schaffen wir jeweils?

Akku-Test, die Erste: Live-Streaming

Akku-Test, die Zweite: Arbeiten per Tethering

Akku-Test, die Dritte: Standard-Benchmark

Und das Aufladen?

Kurz zum Setup: Ich hatte im Oppo A54 5G eine SIM-Karte von der Deutschen Telekom mit 5G-fähigem Tarif eingelegt. Für alle Tests hatte ich auf dem Smartphone zwei Google-Accounts eingerichtet und - falls nicht explizit anders beschrieben - mobile Daten aktiviert. Für ein praxisnahes Ergebnis haben wir die Displayhelligkeit in der (alltagstauglichen) Standardeinstellung belassen.Ob per Twitch oder YouTube: Streaming ist groß im Trend. Aber wie lange kann man eigentlich mit dem Oppo A54 5G streamen, bis der Akku leer ist? Gute Frage: Und so habe ich um 21:49 Uhr das Smartphone über einen 3D-Drucker gehängt und wollte einen nächtlichen Druck streamen. Leider mit wenig Erfolg - zumindest seitens des Druckers.Während das Oppo A54 5G mit aktiviertem Bildschirm die ganze Nacht durchgehalten hat, konnte ich den 3D-Drucker nicht zum fehlerfreien Druck überreden und bin irgendwann entnervt ins Bett gegangen und habe ein Video des abgeschalteten Druckers ins Netz gestreamt. Der (nicht besonders sehenswerte) Stream auf YouTube ist exakt 9:44:59 Stunden lang. Aus Rücksicht auf mein monatliches Datenvolumen habe ich hier über WLAN gestreamt.Das Arbeiten per Tethering gehört auf allerlei Messen und Veranstaltungen zum festen Alltag von Tech-Redakteuren wie das Mitschleppen von Powerbanks. Denn über das mobile Internet Bilder oder Videos herunter- und hochzuladen, durch Pressemitteilungen zu surfen und Artikel zu schreiben, kostet viel Akku. Für diesen Teil des Akkutests mit dem Oppo A54 5G habe ich daher einen ganzen Tag das Hotspot-Feature genutzt.Los ging's um 11:09 Uhr im Home Office - ich hatte das Smartphone nach dem Streaming-Marathon mit dem 3D-Drucker leider nicht sofort wieder eingesteckt. Während ich zu Hause leider nur 4G-Netzabdeckung hatte, konnte ich in der S-Bahn und im Büro per 5G arbeiten. Bis etwa 19:00 Uhr hatte ich also Videocalls, habe Texte geschrieben, Bilder hochgeladen, im Internet recherchiert und in Google-Docs gearbeitet.Nach Feierabend gab's im nahegelegenen Hotel noch eine Runde Starcraft und etwas Fußball über die mobile Datenverbindung. Zur Schlafenszeit um 22:47 Uhr standen noch 27 Prozent Akku auf der Uhr - und mein Datenvolumen war um 1,4 GB leichter. Über Nacht blieb der Hotspot aktiviert - um 8:15 Uhr des nächsten Tages kam dann schließlich bei vier Prozent Restkapazität der Hinweis, doch bitte den Super-Energiesparmodus zu aktivieren.Zu guter Letzt noch der obligatorische Akku-Benchmark. Wir haben hier den "PCMark Work 3.0 Battery Life" durchlaufen lassen, der den Smartphone-Akku von 100 auf 20 Prozent herunterfährt. Im Test dauerte es im Flugzeugmodus und bei auf 200 Nits kalibrierter Displayhelligkeit 17 Stunden und 12 Minuten, bis die 20-Prozent-Grenze erreicht war.Nur zum Vergleich: Beim Samsung Galaxy S20 FE in der energieeffizienteren Snapdragon-Version gehen bereits nach gut zwölf Stunden die Lichter aus, die Exynos-Version schafft hier gerade einmal neuneinhalb Stunden.Wenn es dann doch einmal knapp wird mit dem Akku, bietet das A54 5G noch verschiedene Energiesparmodi. Im "normalen" Energiesparmodus soll das Smartphone - Oppo zufolge - pro Stunde bei wenig anspruchsvollen Aufgaben mit fünf Prozent Akkukapazität noch eine Stunde durchhalten. Im Super-Nachtsparmodus sollen über Nacht sogar nur zwei Prozent verbraucht werden.Zu guter Letzt noch das Aufladen: Das Oppo A54 5G nimmt per USB-C-Port bis zu 10 Watt auf. Das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät erfüllt diese Ladeleistung genau - und erreicht damit nach rund 20 Minuten 15 Prozent Akkustand. Bis der Akku halb voll ist, dauert es eine Stunde, ein kompletter Ladevorgang von Null auf Hundert dauert 2,5 Stunden.Das ist gerade im Vergleich mit Oppos "größeren" Modellen leider nicht besonders schnell, die mit SuperVOOC bis zu 125 Watt schaffen. Wenn Ihr nicht gerade einen Livestream-Marathon vor Euch habt, dann kommt Ihr allerdings auch mit halbem Akku gut über den Tag. Im Praxistest des Oppo A54 5G war zum Abend meist noch rund 60 Prozent Akkukapazität über.