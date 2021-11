Luxus für den Arbeitsplatz: Razer zeigt neue Pro-Tastatur und Maus

Razer will sich abseits des Gaming-Marktes einen Namen machen und erweitert seine im letzten Jahr eingeführte Pro-Serie um neue Tastaturen, Mäuse und Zubehör. Ergonomie und Langlebigkeit sollen bei der kabellosen Peripherie für das Büro und Home-Office im Mittelpunkt stehen.

Razer Pro Click Mini mit bis zu 30 Tagen Akkulaufzeit

Razer Pro Type Ultra mit leisen mechanischen Tasten

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Razer

Das neue Produktivitäts-Lineup des Gaming-Spezialisten besteht aus der Razer Pro Click Mini-Maus, der Razer Pro Type Ultra-Tastatur und der dazu passenden Pro Glide XXL-Mausmatte. Alle Produkte sind auf den kabellosen Arbeitsalltag ausgelegt, auch wenn die Kernthemen des Herstellers weiterhin eine Rolle spielen. Razer selbst bescheinigt seiner Peripherie ein "branchenführendes, ergonomisches Design", das auf leistungsstarke Gaming-Technologien trifft.Die neue Razer Pro Click Mini-Maus kann sich via Bluetooth und per 2,4-GHz-Dongle mit bis zu vier Geräten gleichzeitig verbinden, zwischen denen ohne Neuverbindung "on the fly" umgeschaltet werden kann. Ebenso verspricht man zumindest über den Dongle eine verzögerungsfreie Verbindung an Desktop-PCs und Laptops, die durch die eigene HyperSpeed-Technologie gewährleistet werden soll. Verbaut wird zudem ein neuer 5G-Sensor mit bis zu 12.000 DPI sowie einer 1000 Hz Polling Rate, sieben programmierbare Tasten und ein 4-Wege-Scrollrad. Die Akkulaufzeit der kabellosen Pro Click Mini soll mit Hilfe klassischer AA-Batterien bei bis zu 725 Stunden liegen.Mit der Razer Pro Type Ultra stellt das Unternehmen weiterhin eine neue Tastatur-Generation der Pro-Serie vor, die auf Basis von Community-Feedback verbessert wurde. Man verspricht eine "leisere Akustik und ein optimiertes Schreibgefühl" mit hauseigenen mechanischen Switches (gelb / linear), einer Handgelenkauflage aus Kunstleder, integrierter Batterie und den von der Pro Click Mini bekannten Konnektivitätsvorteilen via Bluetooth und Wireless samt einer Akkulaufzeit von bis zu 214 Stunden. Wird jedoch die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur voll genutzt, sinkt die Laufzeit auf nur noch 13 Stunden.Die Razer Click Mini-Maus ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 89,99 Euro erhältlich. Noch im vierten Quartal 2021 soll zudem die Razer Pro Type Ultra-Tastatur für 169,99 Euro starten. Passend dazu wird die große Razer Pro Glide XXL-Mausmatte bei ausgewählten Händlern und im eigenen Store jetzt für 34,99 Euro verkauft.