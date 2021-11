iFixit zerlegt MacBook Pro: Freude über Fortschritt, Ärger über Speicher

Keine Touchbar mehr, dafür wieder viele Anschlüsse, das Comeback von MagSafe und obendrauf einen ganz neuen Antrieb: Beim aktuellen MacBook Pro ist vieles anders. Wie iFixit bei seinem Teardown feststellt, ist Reparieren immer noch schwer, aber es gibt Fortschritte.

MacBook wieder so wie früher, aber immer noch kein Reparatur-Wunder

Batterie- und Display-Austausch leichter

Speicher beim Pro-Modell gelötet

Apple

Geht es nach dem Feedback eines großen Teils der Pro-Community, hat Apple bei seinen neuen MacBook-Pro-Modellen viel richtig gemacht. Die Rückkehr von Ports inklusive des beliebten Stromanschlusses MagSafe, ein SD-Karten-Slot und die Abschaffung der Touchbar entlockt wohl dem ein oder anderen Kritiker des Ansatzes der letzten Jahre ein erleichtertes "warum nicht gleich so".Während man mit dem Zurückdrehen vergangener Design-Entscheidungen für viele wohl echte Fortschritte macht, zeigt sich bei der Reparierbarkeit der neuen Modelle ein gespaltenes Bild. Wie iFixit in seinem ausführlichen Teardown des 2021 MacBook Pro schreibt, macht es Apple auch hier an einigen Stellen besser als in den letzten Jahren, diese Pluspunkte lässt man an anderer Stelle aber wieder liegen.Für eines der wichtigsten Bauteile in Sachen Reparatur, die Batterie, spricht iFixit an Apple regelrecht ein Lob aus: "Ein kluger Mensch hat sich Gedanken über Reparatur und Zugang gemacht." Verdient hat sich das neue MacBook diesen Kommentar mit der Tatsache, dass Apple die Stromspeicher endlich nicht mehr mit reichhaltigem Kleber-Einsatz fixiert, sondern Abziehstreifen verwendet.Allerdings betonen die Experten, dass diese Prozedur immer noch "alles andere als leicht ist". "Mögen wir nie wieder den Albtraum erleben, defekte, einzementierte Akkus aus einem ‘Pro'-Laptop chirurgisch entfernen zu müssen", so iFixit. Weitere Reparier-Pluspunkte der neuen Pro-Modelle: der Austausch von Bildschirmen wurde stark vereinfacht, viele weitere Bauteile sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.Kritikpunkt bleibt auch beim neuen MacBook Pro der Arbeits- und Hauptspeicher - allerdings differenziert man deutlich. Beim Arbeitsspeicher gesteht man ein, dass Apple durch die Verlötung deutliche Fortschritte bei Leistung und Akkulaufzeit erreichen kann. "Es ist möglich, dass man so etwas mit einem gesockelten Design nicht erreichen kann", so iFixit.Ganz anders sehen es die Reparaturexperten aber beim Hauptspeicher. Der ist fest verlötet und praktisch nicht entfernbar, was nicht nur Reparaturen und Aufrüstung verhindert, sondern auch bei der Datenwiederherstellung große Probleme bereiten kann. Zu guter Letzt hält iFixit das Design auch in Sachen Sicherheit für einen großen Fehler: "Man muss schon die gesamte Platine schreddern, wenn man ausfallsichere Sicherheit will." Fortschritte und Nachteile zusammengenommen bringen dem Macbook Pro 2021 eine Bewertung von 4 von 10 Punkten ein.