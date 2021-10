Apple iPhone SE Plus: Refresh für 2022, neue Generation erst 2024

Als kompaktes und günstiges Smartphone soll auch das Apple iPhone SE im kommenden Jahr eine Frischzellenkur erhalten. Doch entgegen diverser Gerüchte könnten die Neuerungen überschaubar bleiben. Die Rede ist von einer Plus-Version, die sich optisch wohl nicht verändert.

Kleines 5G-Upgrade 2022, neue Generation erst zwei Jahre später

Wie der oft gut informierte Analyst Ross Young (via MacRumors ) in Erfahrung gebracht haben soll, dürfte auch der Nachfolger des aktuellen iPhone SE der zweiten Generation über ein 4,7 Zoll großes LC-Display verfügen und unter dem Namen iPhone SE Plus auftreten. Wurde der Namenszusatz in der Vergangenheit als Hinweis für größere Bildschirme verwendet, könnte er im kommenden Jahr vorrangig für eine verbesserte Ausstattung stehen. Die Rede ist allerdings bisher nur von einem 5G-Modul Im gleichen Atemzug prognostiziert Young ein gänzlich neues iPhone SE der dritten Generation mit Größen zwischen 5,7 und 6,1 Zoll, geht dabei aber erst von einer Verfügbarkeit im Jahr 2024 aus. Abseits des Release-Zeitraums könnten sich diese Prognosen mit den kürzlich verbreiteten Gerüchten rund um ein iPhone SE im Stile des iPhone XR decken, die Touch ID (Fingerabdrucksensor), einen Apple A15 Bionic-Chip und 5G vorhersagen. Ebenso ist derzeit eine Punch-Hole-Kamera an der Front im Gespräch.Es wäre nicht unüblich, wenn sich Interessenten noch mehr als zwei Jahre gedulden müssten, bis die neue Generation des iPhone SE vorgestellt wird. Das erste Modell erschien auf Basis des iPhone 5s / 6s im Frühjahr 2016, die zweite Generation mit einer starken Ähnlichkeit zum iPhone 8 im April 2020. Das kommende Jahr dürfte Apple mit dem iPhone SE Plus voraussichtlich nutzen, um sich werbewirksam mit dem günstigsten 5G-iPhone aller Zeiten zu brüsten und das bislang weiterhin erhältliche iPhone 11 aus dem Portfolio zu streichen.