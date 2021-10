Technik-Trends des Jahres: Media Markt startet den Neuheiten-Sale

Obwohl die großen IT-Messen dieser Welt in diesem Jahr ausfallen, feiert Media Markt in seinem Online-Shop die Technik-Neuheiten 2021/22 mit einer großen Rabattaktion. Die besten und günstigsten Schnäppchen-Deals und die wichtigstens Trends des Jahres sind hier zu finden.

Bis zum 1. November stellt Media Markt die IT-Trends in den Fokus

MediaMarkt

Vergesst Prospekte und Restposten. Wer die neuesten Technik-Trends nicht verpassen möchte, der sollte sich die Aktionsseite unter dem Motto "Ran an die Neuheiten" auf jeden Fall genauer ansehen. Hier gibt es nicht nur aktuelle Schnäppchen aus den Bereichen Smartphones, Kameras, Notebooks, Tablets und Audio-Gadgets, sondern auch genau die Produkte, die in diesem Herbst auf Veranstaltungen wie der Funkausstellung in Berlin vorgestellt worden wären. Kurz gesagt: Das Eldorado für alle Schnäppchen-Jäger und Technik-Fans.Die Bestellung ist in den meisten Fällen versandkostenfrei. Außerdem können die reduzierten Angebote des Online-Shops auch in den Filialen vor Ort abgeholt werden. Zudem werden für die Rabattaktion keine speziellen Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt. Lediglich nach Direktabzügen und Cashbacks müsst ihr die Augen offen halten. Ihr könnt die Deals auf der großen Tech-Trends-Aktionsseite also bedenkenlos durchstöbern und direkt zuschlagen, wenn ihr auf ein Produkt trefft, das euch gefällt.Media Markt rückt in seinem Online-Shop Smartphones in den Mittelpunkt und bewirbt diese auf der neuen Seite für die Technik-Trends 2021/22 . Mit dabei sind unter anderem das Samsung Galaxy A52s 5G mit 128 GB und (noch) Google Android 11 zum Sparpreis von nur noch 399 Euro oder das ebenso beliebte Apple iPhone 13 mit neuem iOS 15.1 für nur 899 Euro. Durchstöbern könnt ihr dabei auch passendes Zubehör, wie die Jabra Elite 7 Pro Truly-Wireless-Kopfhörer oder die neuesten ANC-Kopfhörer Bose QuietComfort 45 (QC 45) nebst der Samsung Galaxy Watch 4 und einer soliden Auswahl an MicroSD-Speicherkarten.Zeitgemäß seid ihr unterwegs, wenn ihr euren actionreichen Herbsturlaub mit der GoPro Hero10 aufnehmt oder euch mit der Sony Alpha ZV-E10 in die Welt des Vloggins begebt. Passende Gimbals und Tripods hat Media Markt von DJI und Co. im Programm . Gefallen dürftet ihr auch an den neuen Windows 11-Geräten finden, wie dem Microsoft Surface Go 3, zu dem die neue Logitech MX Keys Mini-Tastatur gerade zu perfekt passt. Oder aber man rüstet sein Soundsystem mit der Sonos Beam 2 Soundbar auf, gönnt sich eine pfeilschnelle SSD für die PlayStation 5 oder neue Haushaltsgeräte von iRobot, Jura, Philips und Saeco.