Vorbesteller-Aktion: Google Pixel 6 (Pro) + 20 GB LTE jetzt ab 1 Euro

Gerade erst präsentiert, dank Aktionstarif schon mit Bonus verfügbar: Wer nach einem Angebot zum Pixel 6 oder Pixel 6 Pro Ausschau hält und sich über geschenkte Bose ANC-Kopfhörer freut, der bekommt das neue Smartphone schon jetzt im attraktiven Bundle-Tarif ab 1 Euro

Pixel 6 oder Pixel 6 Pro im Bundle-Tarif mit Bose-Headphones geschenkt

20 GB LTE-Flat mit bis zu 50 MBit/s

Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS inkl. EU-Roaming

Vertragslaufzeit: 24 Monate, Kündigungsfrist: 3 Monate

Zum Tarif mit: Google Pixel 6 oder Google Pixel 6 Pro

Bose Noise Cancelling Headphones 700 gratis

Einfache Rechnung die aufgeht

Überblick der Gesamtkosten

Gerätepreis: 1,00 Euro

Tarif über 2 Jahre: 46,99 Euro x 24 Monate= 1127,76 Euro

Pixel 6 Wert abgezogen: 649 Euro

479,76 Euro durch 24 Monate = 19,99 Euro

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Wert abgezogen: 230 Euro

249,76 Euro durch 24 Monate = 10,41 Euro

Jetzt Google Pixel 6 im Bundle-Tarif sichern

Gerätepreis: 199,99 Euro

Tarif über 2 Jahre: 46,99 Euro x 24 Monate + 40 Euro Anschlusspreis= 1167,76 Euro

Pixel 6 Pro Wert abgezogen: 899 Euro

468,75 Euro durch 24 Monate = 19,53 Euro

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Wert abgezogen: 230 Euro

238,75 Euro durch 24 Monate = 9,94 Euro

Jetzt Google Pixel 6 Pro im Bundle-Tarif sichern

Mobilcom-Debitel

Google hat mit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro erst vor Kurzem seine neuen Flaggschiff-Smartphones vorgestellt - wir konnten euch zur Präsentation natürlich über alle Details informieren. Direkt zum Start der neuen Geräte hat jetzt Mobilcom-Debitel einen Vorbesteller-Bundle-Tarif zusammengestellt, der Google-Smartphone, Wunschtarif von Telekom, O2 oder Vodafone und Bose-Headphones als Geschenk in einem attraktiven Paket zusammenbringt.Startpunkt ist dabei natürlich das Gerät selbst: Beim Google Pixel 6 mit einer Preisempfehlung von 649 Euro wird hier eine Gerätezuzahlung von 1 Euro fällig, beim Pixel 6 Pro liegt die Zuzahlung bei 199 Euro. Zweite Entscheidung: In welchem Netz soll gefunkt werde? Mobilcom Debitel bietet hier unter anderem zwei Tarife von Telekom und Vodafone, die beide zum Monatspreis von 46,99 Euro eine identische Leistung bieten.Zu guter Letzt kann man sich beim Pixel-6-Bundle unabhängig von der Auswahl des Tarifs über ein tolles Geschenk freuen: In allen Paketen sind diemit dabei. Diese sind im WinFuture-Preisvergleich aktuell für rund 230 Euro zu bekommen. Hier gibt es also einen wirklich wertvollen Bonus.Wir haben für euch alle Details der Pakete zusammengerechnet um euch einen schnellenzu ermöglichen. Interessantes Detail: Mit dem Pixel 6 Pro fährt man hier über 24 Monate hinweg preislich am besten, beide Geräte sollen in den nächsten zwei Wochen in den Versand gehen.