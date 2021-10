Neue Aldi-PCs: Günstige Multimedia-Desktops und Laptops ab 28.10.

Ab dem 28. Oktober stehen in den Filialen und Online-Shops der Discounter Aldi Nord und Aldi Süd neue Desktop-PCs und Laptops in den Regalen. Die auf den Office- und Multimedia-Alltag ausgelegten Windows 11-PCs starten zu vergleichsweise günstigen Preisen ab 499 Euro.

Solide Mittelklasse-Systeme mit Intel- und AMD-Komponenten

Aldi / Medion

Hatte sich der Lebensmittelhändler mit diversen High-End-Desktops und -Laptops in der Vergangenheit vorrangig an Gamer gerichtet, konzentriert sich Aldi in der letzten Oktoberwoche auf die Einsteiger- und Mittelklasse. Dabei werden die Discounter ihre Systeme nicht nur über den zusammengelegten Online-Shop vertreiben, sondern in den nördlichen und südlichen Regionen Deutschlands zudem separate Angebote in den lokalen Filialen starten.In den Märkten von Aldi Nord startet unter anderem der Medion Akoya E62031 (MD34460). Der Multimedia-PC ist mit einem Intel Core i5-10400-Prozessor nebst 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen Intel Optane H10-SSD ausgestattet. Außerdem sind laut aktuellem Aldi-Prospekt Wi-Fi 6 und das neue Windows 11 an Bord. Aldi Süd scheint sich hingegen auf das Lenovo IdeaPad 3 zu fokussieren, ein 17-Zoll-Notebook mit HD+-Display, Intel Core i5-1135G7, 8 GB RAM, 512 GB SSD und bis zu sieben Stunden Akkulaufzeit zum Preis von 649 Euro.Der Aldi Online-Shop bietet ab dem 28. Oktober den Medion Akoya P53004 als Performance-PC an, der für 549 Euro mit einem AMD Ryzen 5 Pro 4650G , 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD und ebenfalls ab Werk mit Windows 11 ausgestattet ist. Gemeinsam verkaufen Aldi Nord und Süd zudem das Medion Akoya E15303-Notebook mit 15-Zoll-Bildschirm samt Full-HD-Auflösung, AMD Ryzen 7 4700U, 16 GB RAM und 1 TB SSD für 799 Euro. Auch hier ist Windows 11 Home vorinstalliert. Wie üblich bieten alle Aldi-Geräte eine Garantie von drei Jahren.