Neue Aldi-PCs: Office- und Gaming-Desktops mit RTX 3080 ab 30.09.

Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd starten ab dem 30. September mit dem Verkauf von drei neuen Desktop-PCs. Im Prospekt findet man unter anderem einen High-End-Rechner für Gamer, der mit einem Intel Core i9-Prozessor und der Nvidia GeForce RTX 3080 ausgestattet ist.

Leistungstarker Gaming-PC mit Intel Core i9 und RTX 3080 LHR

Medion / Aldi

Neben diversen Notebooks, Tablets, Druckern und Monitoren bietet Aldi in der nächsten Woche einen neuen Schwung Desktop-PCs an, die wie üblich von der Lenovo-Tochter Medion in die virtuellen Regale des hauseigenen Online-Shops gestellt werden. Im Preisbereich zwischen 479 Euro (Einsteiger) und 2599 Euro (Gaming) werden gleich mehrere Zielgruppen angesprochen. Die Geräte sind wie üblich nicht in den lokalen Aldi-Filialen erhältlich, sondern nur über den "Aldi liefert!"-Service.Als Highlight gilt der neue Medion Erazer Hunter X20 (MD34685), ein High-End-Desktop mit Intel Core i9-11900K-Prozessor , der auf acht Rechenkernen eine maximale Taktrate von bis zu 5,3 GHz erreicht. Weiterhin werden 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher (3200 MHz) der Marke Kingston Fury RGB nebst dem MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi-Mainboard verbaut. Für grafische Belange ist die Nvidia GeForce RTX 3080 mit 10 GB GDDR6X-Videospeicher in der LHR-Version an Bord und ein Seasonic Focus GX-750-Netzteil sorgt für die notwendige Stromversorgung.Zu den weiteren Eckdaten des Erazer Hunter X20 gehören eine nicht näher beschrieben PCIe-SSD mit einer Kapazität von 2 TB, eine zusätzliche 2-TB-Festplatte und die Alphacool Eisbaer 240-Wasserkühlung für die CPU. Wi-Fi 6 (WLAN-ax) und Bluetooth 5.1 finden ebenfalls im In Win-Gehäuse des Aldi-PCs Platz.Etwas günstiger sind hingegen die beiden Office- und Multimedia-PCs Medion Akoya E32013 (MD34605) und HP M01-F1521ng für 479 Euro respektive 649 Euro erhältlich. Während Medion auf einen AMD Ryzen 3 Pro 4350G-Prozessor , 512 GB SSD und 8 GB RAM setzt, verbaut HP einen Intel Core i5-10400, 16 GB RAM und eine 1 TB NVMe-SSD. Dedizierte Grafikkarten können keine der beiden Mittelklasse-PCs aufweisen. Die Verfügbarkeit sämtlicher Desktops kündigen Aldi Nord und Aldi Süd für den 30. September ab 7 Uhr in ihren Online-Shops an.