Lego Star Wars Gruselgeschichten - Disney zeigt den ersten Trailer

Disney hat einen ersten Trailer zum nächsten Animationsspecial veröffentlicht, in dem mal wieder Star Wars und die Welt von Lego aufeinandertreffen: Lego Star Wars Gruselgeschichten bündelt insgesamt drei unheimliche Kurzerzählungen im Sci-Fi-Universum - reichlich zum Lachen wird es dabei aber natürlich auch wieder geben.



Die Rahmenhandlung von Lego Star Wars Gruselgeschichten (Lego Star Wars Terrifying Tales) ist zeitlich nach dem Kinofilm Der Aufstieg Skywalkers einzuordnen. Poe und BB-8 landen auf dem Planeten Mustafar und begegnen dort Graballa dem Hutten, der Darth Vaders Schloss in ein All-inclusive-Luxushotel im Sith-Stil umbaut. Während des Aufenthalts auf Mustafar erzählt Darth Vaders Diener Vaneé den Besuchern drei gruselige Kurzgeschichten, die eines gemeinsam haben: Sie handeln von alten Artefakten und bekannten Star Wars-Bösewichten.



Jedoch will Vaneé seine Zuhörer nicht nur unterhalten, denn mit den Geschichten verfolgt dieser einen finsteren Plan und so müssen sich Poe und BB-8 letztendlich ihren Ängsten stellen und ein uraltes Übel aufhalten. Ob dies gelingt, erfahren wir ab dem 1. Oktober 2021 exklusiv bei Disney+.