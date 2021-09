Mojang: Entwicklerstudio soll an zwei neuen Minecraft-Titeln arbeiten

Das von Microsoft übernommene Entwicklerstudio Mojang könnte an zwei neuen Projekten, die das Minecraft-Universum erweitern sollen, arbeiten. Die beiden Titel sollen allerdings eigenständig sein und nur wenig mit den bestehenden Games Minecraft und Minecraft Dungeons zu tun haben.

Obwohl Mojang die Spiele bisher nicht offiziell angekündigt hat, hat Windows Central aus nicht näher genannten "vertrauenswürdigen Quellen" erfahren, dass das Studio neue Titel für das Minecraft-Universum entwickelt. Aktuell ist unklar, wie die beiden Games konkret aussehen sollen. Social-Media-Beiträge von Mojang deuten allerdings darauf hin, dass es sich um 2D-Spiele handeln könnte. Das Unternehmen hatte verschiedene Pixel-Art-Konzepte auf Instagram gepostet. Auf den Bildern sind Spielwelten mit Minecraft-Elementen zu sehen.Während das erste Bild eine Winterlandschaft eines 2D-Side-Scrollers zeigt, wurde die im zweiten Bild dargestellte Spielwelt in der Vogelperspektive aufgenommen. Das erste Konzept weist Ähnlichkeiten mit Terraria auf. Die Welt besteht aus quadratischen Blöcken, die der Spieler anscheinend mit einer Spitzhacke abbauen kann. Neben Bodenelementen sind hier auch Eisblöcke, ein Schneemann sowie die 2D-Version eines Endermans zu sehen. Das zweite Konzept bildet eine eher friedlichere Umgebung ab. Der Spieler scheint auf einer Farm, auf welcher Tiere gehalten und Nutzpflanzen angebaut werden, zu leben.Ob die Titel tatsächlich entwickelt werden und unter welchen Namen die Spiele auf den Markt gebracht werden könnten, bleibt momentan noch offen. Es wäre denkbar, dass Mojang die Projekte auf der Minecraft Live 2021 vorstellt. Die Präsentation beginnt am 16. Oktober und damit bereits in wenigen Wochen. Da davon auszugehen ist, dass sich die neuen Games in einer frühen Entwicklungsphase befinden, dürfte es bis zum Release noch etwas dauern.