PlayStation 5: Experten entdecken FPS-Boost in neuer PS5-Firmware

Das jüngste Firmware-Update für die PlayStation 5 sorgt nicht nur für die lang erwartete Unterstützung der Speichererweiterung mit Hilfe von M.2-SSDs. Zusätzlich soll die Software-Aktualisierung zudem einen leichten Performance-Schub in diversen Spielen ermöglichen.

Zwei Spiele profitieren bereits von einer erhöhten FPS-Rate

Wie die Kollegen von Digital Foundry in ihrer neuesten Ausgabe der Weekly-Show belegen, scheint die neue PS5-Firmware für eine verbesserte Leistung zu sorgen. Dabei sollen sowohl die ältere als auch die neue Revision der PlayStation 5 von leicht angestiegenen Bildraten in einzelnen Titeln profitieren. Das Leistungsplus fällt mit bis zu drei Bildern pro Sekunde (engl. Frames per Second, kurz FPS) zwar vergleichsweise niedrig, aber in einer durchaus messbaren Größe aus.Prozentual gesehen liegt der der "FPS-Boost" bei bis zu fünf Prozent. Beispiele dafür wurden unter anderem in den PS5-Spielen Control und Devil May Cry 5 Special Edition gefunden. Dabei sind die Experten scheinbar nur zufällig auf die Verbesserungen gestoßen, die Sony nicht als Teil der Software-Aktualisierung angekündigt hat. Wollte man zuerst die Unterschiede der seit Release erhältlichen PlayStation 5 im Vergleich zur neuen Revision ausmachen, entdeckte man letztendlich den Performance-Schub der neuen Firmware.Abseits der offiziell undokumentierten Mehrleistung profitiert die Sony-Konsole nach dem Update auf die Software-Version 21.02-04 von der eingangs erwähnten Möglichkeit, den internen Speicher mit Hilfe einer NVMe-SSD (PCIe 4.0 / M.2) zu erweitern. Außerdem wird 3D-Audio-Unterstützung für integrierte TV-Lautsprecher und diverse Verbesserungen und Anpassungsmöglichkeiten der Bedienoberfläche (PS5 UX) angeboten. Optionale Apps wie die des PS Remote Play und die PlayStation-App wurden ebenfalls aktualisiert.